女遊客內蒙滑沙金戒指被流沙「吞」了 景區找4小時曝結果
內蒙古響沙灣一名女遊客滑沙時金戒指掉入流沙，景區應急隊頂著寒風連夜搜尋近4小時，最終成功找回並郵寄歸還，展現高效率服務。
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內蒙古響沙灣一名女遊客滑沙時金戒指掉入流沙，景區應急隊頂著寒風連夜搜尋近4小時，最終成功找回並郵寄歸還，展現高效率服務。
一名女遊客日前在內蒙古鄂爾多斯市響沙灣景區體驗滑沙時，不慎將一枚金戒指掉落沙中，隨即被流沙瞬間吞沒。景區應急服務隊接到求助後，攜帶兩台金屬探測儀連夜搜尋近四小時，最終在當晚順利尋獲金戒指。景區證實該枚戒指已透過郵寄方式寄還給失主，展現出高效率且貼心的服務品質。
根據內蒙古日報與四川新聞網報導，事發當天下午，該名女遊客在滑沙摔倒後甩落手上沙子，戒指順勢滑落並遭快速覆蓋的流沙淹沒。女遊客自行尋找40分鐘無果後求助景區，她事後也在網路評論區描述當時的心情：「傍晚流沙覆蓋得很快，戒指掉下去的一瞬間就看不到了。」
工作人員隨即趕赴現場，頂著寒風、嘴裡咬著手電筒，手持金屬探測儀在沙丘上一寸寸掃描並調試精度，歷經三小時苦搜未果後，女遊客無奈先行離開，但工作人員仍咬牙堅持搜尋。
在夜色與強風中，探測儀終於發出清晰提示音，工作人員聯繫女遊客核對訊息時，該遊客連連驚嘆：「天哪！太辛苦你們了，沒想到還能找到，很驚喜也很感動！」應急服務隊隊員則真摯回應表示，響沙灣雖不大，但願意為每一份託付多堅持一會兒，不圖什麼，「只希望每一份遺失都能有一個圓滿的歸宿。」
響沙灣景區應急服務隊於今年成立，由八名景區工作人員組成，主要承擔救援、尋物及應急救護等任務，至今已成功幫遊客找回1800多台遺失手機。
這起暖心故事曝光後，迅速引發網路熱議。不少網友紛紛在評論區大讚景區的服務態度，有網友分享經歷留言，「我小孩手表掉沙裡，也是他們找到寄給我了」，也有網友算了一筆帳表示「不到一年找回1800多台手機，價值少說也有數百萬」，直呼響沙灣景區「值得一遊」。
內蒙古自治區文旅部門近年積極推動「寵粉」舉措與服務品質提升，而這枚戒指的失而復得，正是內蒙古文旅注重遊客體驗、打磨服務細節的生動縮影。
她在內蒙古鄂爾多斯響沙灣體驗滑沙時摔倒，甩落手上沙子，戒指隨之滑落並被快速覆蓋的流沙瞬間淹沒，自己找了40分鐘也沒找到。 應急服務隊接獲求助後，攜帶2台金屬探測儀趕往現場，在沙丘上逐寸掃描、調整精度，頂著寒風與夜色持續搜尋，最終在當晚找到戒指。 因為景區不只幫遊客找回戒指，還主動郵寄歸還，展現耐心與責任感；而且該隊今年成立以來已找回1800多台遺失手機，服務口碑很高。
精華 FAQ
她在內蒙古鄂爾多斯響沙灣體驗滑沙時摔倒，甩落手上沙子，戒指隨之滑落並被快速覆蓋的流沙瞬間淹沒，自己找了40分鐘也沒找到。
應急服務隊接獲求助後，攜帶2台金屬探測儀趕往現場，在沙丘上逐寸掃描、調整精度，頂著寒風與夜色持續搜尋，最終在當晚找到戒指。
因為景區不只幫遊客找回戒指，還主動郵寄歸還，展現耐心與責任感；而且該隊今年成立以來已找回1800多台遺失手機，服務口碑很高。
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