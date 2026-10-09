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拉薩低價團遊客花2萬多元買「藏藥」 導遊遇檢查竟跑了

中國新聞組／北京9日電
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圖為突擊檢查現場，導遊棄團而逃。（取材自人民網）
圖為突擊檢查現場，導遊棄團而逃。（取材自人民網）

AI摘要

文章摘要整理：

拉薩旅遊市場爆出低價團變相強迫購物亂象，遊客被帶往隱蔽藏醫點高價買藥，官方已介入查處相關旅行社與場所。

西藏拉薩旅遊市場再爆強迫購物亂象。有遊客參加標榜「純玩無購物」的旅行團，卻被導遊帶到藏醫問診場所，工作人員藉問診誇大健康問題，推銷高價「藏藥」，最終花費2.1萬餘元（人民幣，下同，約3135美元）購買8個月療程。人民網記者近日追查發現，部分涉事場所以「非遺體驗館」「藏醫診療點」等名義掩飾購物行為，並採取專人望風、後門接團等方式規避監管。有導遊遇突擊檢查，竟丟下旅遊團跑了。

報導指出，今年5月，有遊客家屬透過人民網「領導留言板」投訴，親屬在拉薩跟團期間，被帶往養生場所，花費2.104萬元購買「藏藥」。記者其後以遊客身分聯絡當地旅行社，發現低價團報名時便會詢問遊客是否為本地常住居民，門票預約亦透過私人渠道辦理。

遊客須憑團隊參觀證方可進入購物點。（取材自人民網）
遊客須憑團隊參觀證方可進入購物點。（取材自人民網）

記者跟團後發現，行程首站並非景區，而是藏遊壇城二樓一處隱蔽的「藏醫問診點」。現場人員未展示行醫資質，僅透過數分鐘「看手診」，便指出遊客存在不同健康隱患，並推薦每療程上千元的藏藥。其後的藏家生活體驗環節，工作人員又推銷標價2000至3000元的銀梳子，聲稱煮水飲用有益健康。原定正餐則被簡化為麵包和牛奶，布達拉宮行程亦被導遊以預防高原反應為由，建議遊客自行活動。

調查還發現，部分場所安排人員在門口望風，利用對講機調度，甚至在非營業時間接待旅遊團。業內人士指出，進藏交通、住宿、餐飲及用車成本固定，售價僅兩、三千元的低價團難以正常盈利，部分旅行社遂依賴購物回扣補貼成本。有業者透露，標價2600元的旅行團，購物返點可達三至五成；相比之下，合規旅行團報價約5000至6000元，面臨不公平競爭。

圖為查獲的部分POS機。（取材自人民網）
圖為查獲的部分POS機。（取材自人民網）

拉薩市文化和旅遊部門、旅遊警察及曲水縣相關部門近日展開突擊檢查。在藏遊壇城，執法人員查獲十餘台POS機及大量消費紀錄。另一處曲水縣堆孜藏藥場所則有推介藥品的人員無法出示醫師執業證明，面對遊客提供的近1.3萬元購藥單據，辯稱自己只是負責銷售介紹。檢查期間，有工作人員遮擋面部、脫下工服，甚至有人翻窗離開。

拉薩市文化執法部門表示，經查，西藏華茂旅行社涉嫌擅自增加行程，將18名遊客帶往西藏堆孜醫藥研發有限公司，現場涉及保健品推介、藥品推銷及疑似非法診療。警方已封存相關監控，並將對屢次違規者列入重點監管名單。

曲水縣則將進一步調查「組團帶客、進店推銷、高額返點、誘導消費」的利益鏈條，針對虛增行程、無證問診及無證售藥等行為依法處理，並加強網路低價引流及涉旅場所監管。當局表示，將持續整治變相強迫購物問題，維護遊客權益及西藏旅遊形象。

圖為曲水縣堆孜藏藥現場，「手診」師正為遊客看診。（取材自人民網）
圖為曲水縣堆孜藏藥現場，「手診」師正為遊客看診。（取材自人民網）

精華 FAQ

  • 遊客參加標榜純玩無購物的低價團，卻被導遊帶往藏醫問診場所與推銷店，工作人員藉誇大健康問題誘導購買高價藏藥，形成變相強迫購物。

  • 有遊客家屬投訴稱，親屬在拉薩跟團期間被帶去養生場所，最後花費2.104萬元購買藏藥，對方宣稱可作為8個月療程使用。

  • 執法部門查出無證問診、無證售藥、擅自增加行程與高額返點等問題，已封存監控並列入重點監管，後續將依法查處違規旅行社與相關場所。

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