十一期間近9萬人次外籍客經上海入境 免簽占近6成

2026年十一假期收官，上海邊檢總站方面8日披露，10月1日至7日，經上海口岸入境的外籍旅客數為8.9萬人次。其中，利用免簽及過境免簽政策入境的外籍旅客數超5萬人次，占入境外籍旅客總量的近六成。

中新社報導，十一期間有網球大賽，來自世界各地的網球選手、賽事工作人員以及觀賽球迷陸續抵滬，疊加旅遊、商務等跨境需求，為上海口岸帶來多元化的國際客流。

據統計，10月1日至7日，上海邊檢機關累計查驗出入境旅客數達80.9萬人次，同比增長3.4%，日均近11.6萬人次。其中，浦東、虹橋兩大國際機場口岸累計查驗出入境旅客數76.3萬人次，上海郵輪 口岸查驗出入境旅客4.6萬人次。

受跨境旅遊、探親訪友等需求集中釋放影響，上海兩大國際機場、郵輪口岸跨境客流持續攀升。10月1日至7日，上海口岸累計查驗出入境內地民眾達58.1萬人次，同比增長4.1%。

面對集中返程帶來的客流高峰，上海邊檢總站持續加強口岸客流監測和勤務組織，提前掌握國際航班起降、郵輪靠離泊及旅客流量變化情況，根據客流變化調配警力、及時增開查驗通道。