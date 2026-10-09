我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

可樂、雪碧整箱囤著喝 浙江101歲翁長壽秘訣：吃好用好

中國新聞組╱北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
101歲老人可樂雪碧整箱囤著喝，梭子蟹能吃光一整盤，每天坐按摩椅疏通經絡，凌晨4...
101歲老人可樂雪碧整箱囤著喝，梭子蟹能吃光一整盤，每天坐按摩椅疏通經絡，凌晨4點醒晚8點睡。(取材自望潮客戶端)

AI摘要

文章摘要整理：

浙江101歲老翁盧式增不走清淡養生路線，反而愛吃海鮮、甜食與冰飲，作息規律、身體硬朗，靠著吃好用好與樂觀心態活出高齡人生。

浙江溫嶺大溪鎮良山村101歲老人盧式增，因獨特的長壽生活方式引發關注；與傳統印象中百歲老人清淡忌口不同，盧爺爺牙口好、胃口佳，不僅頓頓少不了白米飯，還能吃光一整盤梭子蟹，家中更囤著整箱可樂與雪碧。他平日裡偏愛甜食與冰飲料，每日還定時使用按摩椅疏通經絡，展現出隨心自在、耳聰目明的健康狀態。

盧式增出生於1926年9月，如今已是四世同堂。他在飲食上十分講究，每隔五天就會坐黃包車到鎮上集市採購魚蝦蟹與豬肉，連集市攤販都誇他精神面貌看起來頂多80歲。盧爺爺樂呵呵地表示：「在我看來，吃好、用好是頭等大事。現在手頭還有一些存款，大多都花在吃上。」他更透露自己喜歡喝冰雪碧，有時還會往裡面滴幾滴白酒，吃飯時小酌半杯，十分舒坦。

除了飲食隨性，盧式增的日常生活極有規律。他每天早晚各坐一次按摩椅，晚上8點入睡、次日凌晨4點醒來，中午則在藤椅上小憩半小時。談及身體狀況，盧式增笑稱：「有的老人摔一下就中風，我卻沒事，年輕時候的往事我都記得清清楚楚。」他坦言自己很少感冒，血壓偏低且各項指標平穩，每月還能領到800元的高齡補貼，生活得十分幸福。

許多網友羨慕地留言，「這才是真正的享福，牙口好、心態好就是最大的長壽密碼」、「喝冰可樂、吃梭子蟹還能活到101歲，真是神仙體質」，也有網友笑稱，老人的生活方式打破所有養生迷思，心態樂觀與家庭和睦才是關鍵。

家人為了照料老人的起居，特別請了保母，兩個兒子也給予充足支援。盧爺爺沒有刻意的養生戒律，順著本心好好吃飯與休息，他的百歲人生證明了長壽並沒有標準答案，保持愉悅的心情與良好的心態，或許正是最好的養生之道。

101歲老人可樂雪碧整箱囤著喝，梭子蟹能吃光一整盤，每天坐按摩椅疏通經絡，凌晨4...
101歲老人可樂雪碧整箱囤著喝，梭子蟹能吃光一整盤，每天坐按摩椅疏通經絡，凌晨4點醒晚8點睡。(取材自望潮客戶端)

精華 FAQ

  • 他不忌口，平日愛吃白米飯、梭子蟹與魚蝦豬肉，也常喝冰雪碧、可樂，甚至會加幾滴白酒，和一般百歲老人清淡飲食的印象很不同。

  • 他每天早晚各坐1次按摩椅，晚上8點睡、凌晨4點起，中午小憩半小時，作息相當固定；他也表示很少感冒，血壓偏低且各項指標平穩。

  • 家人請保母照料起居，2個兒子也給予支援；網友則認為他打破養生迷思，真正關鍵可能是牙口好、心態樂觀、家庭和睦，以及順著本心生活。

中風

上一則

十一憾事／景區小馬被遊客騎斷腰椎 癱坐在地亡 全網怒了

下一則

湖南永州1名女局長出軌9男？前夫討賠償餘款為何被關？

延伸閱讀

65歲羅家英4度抗癌仍工作滿檔 驚人醫療費曝光

65歲羅家英4度抗癌仍工作滿檔 驚人醫療費曝光
成功翻轉70歲時多病體質 84歲女醫的無鹽蔬菜湯健康法

成功翻轉70歲時多病體質 84歲女醫的無鹽蔬菜湯健康法
活近九旬猶少

活近九旬猶少
貴州故娘為避搶婚來台 106歲李桂珍包子饅頭手藝讓親友吃了難忘

貴州故娘為避搶婚來台 106歲李桂珍包子饅頭手藝讓親友吃了難忘

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

2026-10-02 08:49

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友