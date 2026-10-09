可樂、雪碧整箱囤著喝 浙江101歲翁長壽秘訣：吃好用好

101歲老人可樂雪碧整箱囤著喝，梭子蟹能吃光一整盤，每天坐按摩椅疏通經絡，凌晨4點醒晚8點睡。(取材自望潮客戶端)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江101歲老翁盧式增不走清淡養生路線，反而愛吃海鮮、甜食與冰飲，作息規律、身體硬朗，靠著吃好用好與樂觀心態活出高齡人生。

浙江溫嶺大溪鎮良山村101歲老人盧式增，因獨特的長壽生活方式引發關注；與傳統印象中百歲老人清淡忌口不同，盧爺爺牙口好、胃口佳，不僅頓頓少不了白米飯，還能吃光一整盤梭子蟹，家中更囤著整箱可樂與雪碧。他平日裡偏愛甜食與冰飲料，每日還定時使用按摩椅疏通經絡，展現出隨心自在、耳聰目明的健康狀態。

盧式增出生於1926年9月，如今已是四世同堂。他在飲食上十分講究，每隔五天就會坐黃包車到鎮上集市採購魚蝦蟹與豬肉，連集市攤販都誇他精神面貌看起來頂多80歲。盧爺爺樂呵呵地表示：「在我看來，吃好、用好是頭等大事。現在手頭還有一些存款，大多都花在吃上。」他更透露自己喜歡喝冰雪碧，有時還會往裡面滴幾滴白酒，吃飯時小酌半杯，十分舒坦。

除了飲食隨性，盧式增的日常生活極有規律。他每天早晚各坐一次按摩椅，晚上8點入睡、次日凌晨4點醒來，中午則在藤椅上小憩半小時。談及身體狀況，盧式增笑稱：「有的老人摔一下就中風 ，我卻沒事，年輕時候的往事我都記得清清楚楚。」他坦言自己很少感冒，血壓偏低且各項指標平穩，每月還能領到800元的高齡補貼，生活得十分幸福。

許多網友羨慕地留言，「這才是真正的享福，牙口好、心態好就是最大的長壽密碼」、「喝冰可樂、吃梭子蟹還能活到101歲，真是神仙體質」，也有網友笑稱，老人的生活方式打破所有養生迷思，心態樂觀與家庭和睦才是關鍵。

家人為了照料老人的起居，特別請了保母，兩個兒子也給予充足支援。盧爺爺沒有刻意的養生戒律，順著本心好好吃飯與休息，他的百歲人生證明了長壽並沒有標準答案，保持愉悅的心情與良好的心態，或許正是最好的養生之道。

101歲老人可樂雪碧整箱囤著喝，梭子蟹能吃光一整盤，每天坐按摩椅疏通經絡，凌晨4點醒晚8點睡。(取材自望潮客戶端)