「國民奶奶」彭玉93歲辭世 網悼：牛大媽走好

彭玉在「東北一家人」裡的角色劇照。（取材自中新網）

AI摘要 文章摘要整理： 資深演員彭玉10月7日於珠海辭世，享耆壽93歲；她以《東北一家人》牛大媽等角色深入人心，70餘年演藝生涯留下眾多經典作品與溫暖回憶。

中國電視藝術家協會演員工作委員會證實，影視表演藝術家、國家一級演員彭玉10月7日上午10時27分在廣東珠海安詳離世，享耆壽93歲。彭玉70餘年的演藝生涯中塑造了眾多接地氣的經典角色，尤以情境喜劇「東北一家人」中的「牛大媽」深植人心，被廣大觀眾譽為「螢屏東北媽媽」與「螢屏第一母親」。

綜合媒體報導，彭玉離世的消息傳出後，迅速登上網路熱搜首位，許多看著她作品長大的觀眾紛紛表達深切悼念。對於幾代觀眾而言，彭玉飾演的「牛大媽」不只是一個電視角色，更承載了一代人的童年與家庭記憶。無數網友在網路上留言感嘆昔日經典就此謝幕，悲痛道：「牛大媽，走好」、「謝謝您帶給我們的溫暖與歡笑，一路好走」。

回顧其演藝生涯，彭玉1934年出生於黑龍江哈爾濱，17歲便踏上話劇舞台，1964年主演首部電影「千萬不要忘記」。2001年，67歲的她憑藉電影「月圓今宵」迎來事業高峰，一舉榮獲第5屆上海國際電影節金爵獎最佳女主角獎，以及第21屆中國電影金雞獎最佳女配角獎，成為中國影壇少見在高齡摘下國際影后殊榮的資深演員。

2002年至2003年期間，彭玉主演系列電視劇「東北一家人」一至三部，飾演嘴碎心軟、熱心操持家務的退休護士長「牛大媽」陳久香。劇中她說話直來直往、刀子嘴豆腐心，將東北女性爽朗且溫暖的一面詮釋得淋漓盡致，以自然質樸的演技成為一家人的主心骨，奠定了其「國民奶奶」的地位。

彭玉的演出橫跨話劇、電影與電視劇，代表作品還包括「浪漫的事」、「空鏡子」、「追著幸福跑」、「我和老媽一起嫁」及「誰來伺候媽」等。晚年的她雖然逐漸減少拍戲，但2016年仍獲頒中國電視好演員獎，並於2018年與2019年陸續參演電影「在天堂等我」與「一切如你」等，質樸鮮活的表演，給觀眾留下深刻印象，被譽為「螢屏東北媽媽」與「螢屏第一母親」。她以沒有華麗包裝的真摯表演呈現家長裡短，永遠留在廣大觀眾的心中。

彭玉演活千萬東北老太太。(取材自微博)

92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)

92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)