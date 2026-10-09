我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

「國民奶奶」彭玉93歲辭世 網悼：牛大媽走好

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭玉在「東北一家人」裡的角色劇照。（取材自中新網）
彭玉在「東北一家人」裡的角色劇照。（取材自中新網）

AI摘要

文章摘要整理：

資深演員彭玉10月7日於珠海辭世，享耆壽93歲；她以《東北一家人》牛大媽等角色深入人心，70餘年演藝生涯留下眾多經典作品與溫暖回憶。

中國電視藝術家協會演員工作委員會證實，影視表演藝術家、國家一級演員彭玉10月7日上午10時27分在廣東珠海安詳離世，享耆壽93歲。彭玉70餘年的演藝生涯中塑造了眾多接地氣的經典角色，尤以情境喜劇「東北一家人」中的「牛大媽」深植人心，被廣大觀眾譽為「螢屏東北媽媽」與「螢屏第一母親」。

綜合媒體報導，彭玉離世的消息傳出後，迅速登上網路熱搜首位，許多看著她作品長大的觀眾紛紛表達深切悼念。對於幾代觀眾而言，彭玉飾演的「牛大媽」不只是一個電視角色，更承載了一代人的童年與家庭記憶。無數網友在網路上留言感嘆昔日經典就此謝幕，悲痛道：「牛大媽，走好」、「謝謝您帶給我們的溫暖與歡笑，一路好走」。

回顧其演藝生涯，彭玉1934年出生於黑龍江哈爾濱，17歲便踏上話劇舞台，1964年主演首部電影「千萬不要忘記」。2001年，67歲的她憑藉電影「月圓今宵」迎來事業高峰，一舉榮獲第5屆上海國際電影節金爵獎最佳女主角獎，以及第21屆中國電影金雞獎最佳女配角獎，成為中國影壇少見在高齡摘下國際影后殊榮的資深演員。

2002年至2003年期間，彭玉主演系列電視劇「東北一家人」一至三部，飾演嘴碎心軟、熱心操持家務的退休護士長「牛大媽」陳久香。劇中她說話直來直往、刀子嘴豆腐心，將東北女性爽朗且溫暖的一面詮釋得淋漓盡致，以自然質樸的演技成為一家人的主心骨，奠定了其「國民奶奶」的地位。

彭玉的演出橫跨話劇、電影與電視劇，代表作品還包括「浪漫的事」、「空鏡子」、「追著幸福跑」、「我和老媽一起嫁」及「誰來伺候媽」等。晚年的她雖然逐漸減少拍戲，但2016年仍獲頒中國電視好演員獎，並於2018年與2019年陸續參演電影「在天堂等我」與「一切如你」等，質樸鮮活的表演，給觀眾留下深刻印象，被譽為「螢屏東北媽媽」與「螢屏第一母親」。她以沒有華麗包裝的真摯表演呈現家長裡短，永遠留在廣大觀眾的心中。

彭玉演活千萬東北老太太。(取材自微博)
彭玉演活千萬東北老太太。(取材自微博)

92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)
92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)

92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)
92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 中國電視藝術家協會演員工作委員會證實，彭玉於10月7日上午10時27分在廣東珠海安詳離世，享耆壽93歲。消息傳出後，迅速引發大批影迷與網友悼念。

  • 彭玉因在情境喜劇《東北一家人》中飾演嘴碎心軟、熱心顧家的「牛大媽」陳久香而廣受喜愛，形象自然真摯，成功呈現東北母親的溫暖與爽朗，因此被譽為「國民奶奶」與「螢屏第一母親」。

  • 她17歲登上話劇舞台，1964年主演首部電影《千萬不要忘記》，並以《月圓今宵》奪下第5屆上海國際電影節金爵獎最佳女主角與第21屆中國電影金雞獎最佳女配角，晚年仍參演多部作品。

上一則

湖南永州1名女局長出軌9男？前夫討賠償餘款為何被關？

下一則

煞車踏板出包同日 余承東交付尊界V800新車 惹群嘲

延伸閱讀

「牛大媽」彭玉93歲離世 17歲登台、67歲摘國際影后獎

「牛大媽」彭玉93歲離世 17歲登台、67歲摘國際影后獎
看過「東北一家人」的觀眾哭了 送別彭玉：牛大媽走好

看過「東北一家人」的觀眾哭了 送別彭玉：牛大媽走好
「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家

「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家
人生沒有小角色 游本昌：哪怕只是背景板 也要「有戲」

人生沒有小角色 游本昌：哪怕只是背景板 也要「有戲」

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

2026-10-02 08:49

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友