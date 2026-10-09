煞車踏板出包同日 余承東交付尊界V800新車 惹群嘲

余承東親自為霍英東集團總裁霍震寰交付新車尊界V800。(取材自都市現場)

AI摘要 文章摘要整理： 尊界V800同日出現交車與煞車踏板斷裂兩大熱搜，余承東向霍震寰交付新車的影片遭網友調侃，並引發外界對車款安全與公關時機的質疑。

華為 和江淮汽車共同打造的豪車「尊界」V800，傳出煞車踏板三連斷引發安全質疑事件的同日，華為常務董事、終端BG董事長余承東，親自將「尊界」V800新車交付給霍英東博士次子、霍英東集團行政總裁霍震寰。視頻隨即引來網友群嘲，喊話77歲的霍震寰：「老爺子自求多福，記得輕踩煞車」，也有人吐槽三家大公司在同日放出這段視頻堪稱「白目」、「災難級公關」。

據都市現場報導，10月8日，尊界V800同時出現在兩條截然不同的熱搜中：一邊是余承東親自向霍英東集團行政總裁霍震寰交付新車，另一邊是懂車帝實測三台新車緊急制動時煞車踏板支架全部斷裂。

在交車視頻中，余承東親自將尊界V800交付給霍震寰，雙方並肩豎大拇指的畫面在社交平台刷屏。霍震寰現場表示，這是他的第一台國產新能源車。

該車型是鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造的百萬級超豪華MPV，今年8月5日上市，V800售價76.6萬（人民幣，下同）至101.6萬元。此前余承東還曾為李連杰、劉嘉玲等名人交付尊界系列車型。

而同樣在10月8日，懂車帝發布測試視頻稱，對三台不同批次的全新尊界V800進行100km/h至0緊急制動測試，三台車分別在第二至第四次全力制動時煞車踏板支架全部物理斷裂。斷裂後腳剎完全失效，僅能依靠P擋應急制動，制動距離從正常的約38米暴增至約140米。引發對尊界的安全疑慮。

對於這兩段視頻同日出發，不少網友紛紛留言調侃：「雷老爺子自求多福吧」、「恭喜提車，駕駛時注意保持車距，輕踩煞車，必要時讓道不讓速」、「以後上路了，煞車盡量不要踩。容易斷」、「這通稿發的有些不合時宜」‘「這公關真夠白目，堪稱災難級公關」。

余承東親自為霍英東集團總裁霍震寰交付新車尊界V800。(取材自都市現場)