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百萬豪車尊界V800煞車踏板3連斷 股價跌停 他牌玩吐槽梗

中國新聞組／北京8日電
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百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自觀察者網)
百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

華為與江淮打造的尊界V800被測出連續重剎時煞車踏板支架三連斷，疑有安全隱憂並引發股價重挫；尊界則稱將優化設計、補強驗證並提供免費升級。

由中國科技巨頭華為與江淮汽車打造的百萬元（人民幣，下同）級豪車品牌「尊界」V800，近日被汽車資訊平台「懂車帝」發布實測視頻，驚爆三輛尊界V800在時速100公里緊急制動測試中，均出現煞車踏板支架斷裂情況，「尊界煞車踏板三連斷」相關話題隨即衝上熱搜第一，江淮汽車股價跌停，市值縮水約62億元。尊界汽車昨晚回應稱，首批交付車輛正常，將進一步優化該部件設計。

「懂車帝」8日發布測試視頻顯示，三輛全新尊界V800在封閉場地做時速100公里至靜止的緊急制動試驗，在連續多次重剎後，煞車踏板支架均發生物理斷裂。其中，第一輛車在第三次制動時斷裂，第二輛在第四次制動時斷裂；為驗證問題購入的第三輛新車，僅第二腳全力制動便發生斷裂。而斷裂發生後，車輛腳剎制動完全失效，僅能依靠P擋應急制動，存在車輛失控風險。

三輛測試車來自不同批次，但斷裂位置相同、斷口形態幾乎一致。測試數據顯示，踏板力傳感器記錄的最高踏板力曾達4589牛，但第三輛車斷裂瞬間讀數為1612牛。測試方稱，相關數值已接近國家標準對制動踏板承受2000牛，並保持五秒不失效的要求邊界。拆解後，斷裂支架應力集中區域被發現存在熔接痕，料厚及加強筋設計也相對偏弱，測試方認為可能造成塑料件局部強度不足。

尊界汽車對此回應，尊界汽車的制動系統，按照高於國家標準、高於行業標準的要求完成全流程開發與驗證。自首批車輛交付以來，未發生制動踏板支架底座斷裂故障。「我們將進一步優化該部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。」同時將對相關部件的設計驗證與生產質量管理開展複核與補強。

尊界V800是華為鴻蒙智行與江淮汽車聯手打造的首款大型增程MPV，今年8月上市，指導價76.6萬到101.6萬元，被華為常務董事、終端BG董事長余承東稱為「檔次遠超邁巴赫和勞斯萊斯幻影」。消息一出，江淮汽車盤中跌停，市值縮水約62億元。

有聲音質疑，懂車帝所測試的連續極限暴力重剎並不屬於日常道路國標工況，普通人急剎的踩踏力通常只有幾百牛，遠超常規，但被懂車帝否認。

此視頻也引發其他豪車品牌的圍觀吐槽，奔馳銷售用力猛踩邁巴赫煞車踏板，吐槽「根本斷不了」；一名男子則發視頻稱猛踩特斯拉煞車踏板沒折斷，還稱「吃奶勁都使出來了」。

百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)
百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)

百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自都市現場)
百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自都市現場)

百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)
百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因懂車帝發布實測影片，指三輛尊界V800在時速100公里緊急制動中先後出現煞車踏板支架斷裂，相關話題衝上熱搜第一，並引發市場與安全疑慮。

  • 三輛來自不同批次的新車在封閉場地連續重剎後，都於相同位置斷裂；斷裂後腳剎制動失效，只能靠P擋應急，測試方還指出支架可能存在熔接痕與強度不足。

  • 尊界表示制動系統按高於國標與行業標準開發，首批交付未見同類故障，並將優化設計、提供免費升級；江淮則因消息衝擊盤中跌停，市值約縮水62億元。

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