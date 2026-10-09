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能花嗎？山東女撿到72張做花束的5元鈔 網猜來自1行業

中國新聞組／北京9日電
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女子在垃圾桶裡撿到72張5元紙幣，有折疊有染色，疑似被做成花束。（取材自南國今報...
女子在垃圾桶裡撿到72張5元紙幣，有折疊有染色，疑似被做成花束。（取材自南國今報）

AI摘要

文章摘要整理：

山東鄭女士在垃圾桶撿到一袋72張5元紙幣，疑似花束拆下後保存；銀行與律師提醒先鑑定真偽，再依遺棄或遺失情況決定處理方式。

山東濰坊市民鄭女士發布視頻稱，7日早晨扔垃圾時，在安丘市景芝鎮一垃圾桶裡撿到一袋疑似做花束後拆開的5元紙幣。起初只看到一張5元人民幣（約0.74美元）的一角，拿出來後是一個白色的塑料袋裝著一包錢。一張錢上粘了兩個膠帶，纏了一根桿，做成類似花束的形狀。

南國今報報導，鄭女士帶回家後，拆分整理了一個半小時。留下了72張紙幣，一些染色嚴重的紙幣生了蟲，當天想去銀行兌換，可銀行沒開門。目前，整理好的72張5元紙幣已被鄭女士保存起來，對於這些錢的處理，鄭女士很疑惑，可不可以使用？

女子在垃圾桶裡撿到72張5元紙幣，有折疊有染色，疑似被做成花束。（取材自南國今報...
女子在垃圾桶裡撿到72張5元紙幣，有折疊有染色，疑似被做成花束。（取材自南國今報）

據報導，中國人民銀行濰坊市分行工作人員建議鄭女士去安丘市中國銀行、建設銀行、工商銀行、農業銀行等相關銀行的特殊殘損幣兌換網點先進行真偽鑒定，有汙物、破損等情況的人民幣可以兌換。對於撿到人民幣的相關行為可以報警處理。根據「中華人民共和國人民幣管理條例」的相關規定：任何單位和個人都應當愛護人民幣，禁止損害人民幣和妨礙人民幣流通。

報導稱，律師給出相關法律建議，目前就鄭女士撿到的這包5元紙幣，如果鑒定為真幣，鄭女士應妥善保管，可以報警或者交給屬地派出所處理。就目前情況無法判斷這包紙幣是屬於遺棄還是丟失，如果是他人遺棄，那麼先占原則，占有即所有，那麼鄭女士可以使用。如果是他人遺失，民法典對於拾得遺失物的規定是需要妥善保管，歸還失主。

在評論區，不少網友表示可能是保險公司送給客戶的，「我媽也有一捧，都讓我兒子取下來買零食吃了」。

圖為5元紙幣。（取材自南國今報）
圖為5元紙幣。（取材自南國今報）

精華 FAQ

  • 她在安丘市景芝鎮垃圾桶內撿到一袋5元紙幣，部分被膠帶纏成花束狀，還夾著桿子；整理後留下72張，部分紙幣染色嚴重甚至生蟲。

  • 中國人民銀行濰坊市分行建議先到相關銀行的特殊殘損幣兌換網點，做真偽鑑定後再處理；有汙物、破損的人民幣也可依規定兌換。

  • 律師指出，若被認定是他人遺棄，鄭女士可依先占原則占有並使用；若屬遺失，則應妥善保管並交給警方或派出所，等待失主認領。

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