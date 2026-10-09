貴州男婚禮當天就醫 2.5小時後突亡 網驚：喜事變白事

貴州省遵義市桐梓縣一名35歲男子婚禮當天身體不適，前往醫院治療，沒想到2個半小時後驟然離世。（短視頻平台截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 貴州遵義一名35歲男子婚禮當天突感不適就醫，輸液期間抽搐後搶救無效身亡，當地已封存病歷藥品並委託鑑定死因。

貴州省遵義市桐梓縣一名35歲男子謝某某，10月3日婚禮當天突然身體不適，前往桐梓縣人民醫院就診，經搶救無效，約兩個半小時後死亡，一場喜事瞬間變成白事。家屬稱，謝某某原本只是喉嚨痛、身體乏力，醫生診斷為普通感冒並安排輸液，沒想到輸注第二瓶藥液時突然抽搐離世。目前，當地衛健部門已封存病歷及藥品，並委託司法鑑定機構進行死因鑑定。

綜合極目新聞、大河報等媒體報導，10月3日下午1時39分，謝某某在舉辦婚禮期間感到身體不適，隨後前往桐梓縣人民醫院急診科就診。當日下午4時9分，院方宣布搶救無效死亡，從就診到死亡僅約兩個半小時。

謝某某的母親表示，兒子當天出現喉嚨痛、身體乏力等症狀，醫生診斷為普通感冒，並安排輸液治療。然而，在輸注第二瓶藥液期間，謝某某突然出現抽搐，最終不幸身亡。

事發後，家屬要求調取輸液區域的監視器畫面，希望還原事發經過，但院方告知，相關監視器當時尚未投入使用。監控無法提供，也讓家屬對急救過程及死因更加關注。

一場喜事驟然變成悲劇，有網友猜測可能是勞累過度導致急性心梗，也有人懷疑醫療疏失的可能性；目前主管衛健部門及公安部門已介入，已經委託屍檢，死因鑑定仍在進行中。

桐梓縣衛健局表示，事發後已與家屬共同封存病歷及相關藥品，公安部門也已介入。10月3日晚間，家屬與醫院共同委託重慶市法醫學會司法鑑定所進行屍體解剖及死因鑑定，後續將依鑑定結果依法處理。

桐梓縣人民醫院。（取材自桐梓縣人民醫院微信公眾號）