趕牛的藏族小女孩 純真笑容「硬控」貨車司機好幾分鐘

面對路過司機，8歲的贊拉雙手叉腰，大方展露笑容。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 四川川西草原公路上，8歲藏族女孩贊拉幫忙趕牛讓路，燦爛笑容被貨車司機拍下後迅速爆紅，家屬稱她是因搬家協助放牧而受關注。

近期一段四川川西草原公路的視頻走紅，一個身穿黃色毛衣、繫著藏式圍裙的8歲女孩，一邊揮舞牛鞭趕牛，一邊為被牛群擋住去路的貨車讓路。面對司機鏡頭，她雙手叉腰、笑容燦爛，不少網友被她純真的笑容「硬控幾分鐘」，影片上傳網路後獲逾45萬人點讚。

紅星新聞報導，影片拍攝者曾先生是一名定居成都的貨車司機。9月28日，他原本要開車前往松潘送貨，因原定路線前方發生塌方，改道經過紅原縣，途中在麥窪鄉牧場附近遇到牛群擋路。

曾先生表示，當時一名小女孩跑出來幫忙把牛群趕開，讓貨車先行。女孩動作靈活，走起路來很有氣勢，讓他忍不住拿起手機拍攝。他搖下車窗詢問女孩幾歲，女孩只是笑著，沒有回答，顯得有些靦腆。 贊拉在路上趕牛。（取材自紅星新聞）

曾先生在停車休息時將影片上傳網路，沒想到迅速引起關注。網友紛紛留言稱讚女孩的笑容乾淨純粹，彷彿眼裡藏著星光，也有人形容她像是從繪本中走出來的孩子。

據了解，女孩名叫贊拉，今年8歲，目前就讀小學一年級。贊拉的表姊透露，當時贊拉一家正在搬家，由於新住處距離較遠，需要把牛群一起趕過去。贊拉發現有一輛大貨車被牛群擋住，車上還有國旗，便想趕快把牛趕開，讓車輛通行。

表姊也表示，贊拉個性開朗，周末放假時會幫父母放牧。對於意外在網路上走紅，贊拉和家人都很開心，她透過表姊向網友致謝，「謝謝大家的喜歡，希望視頻能為大家帶來快樂與療癒」。

一段偶然拍下的草原日常，讓贊拉的笑容走進數十萬網友的視線，有網友稱讚女孩身上散發著特有的純淨氣息；但也有人表示，欣賞孩子真摯笑容的同時，仍不免擔心她在車流中趕牛的安全。另有網友認為，8歲孩子應該在學校讀書；也有人打趣說，放假還得幫忙趕牛，假期相當充實。