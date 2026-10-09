我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

趕牛的藏族小女孩 純真笑容「硬控」貨車司機好幾分鐘

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對路過司機，8歲的贊拉雙手叉腰，大方展露笑容。（取材自紅星新聞）
面對路過司機，8歲的贊拉雙手叉腰，大方展露笑容。（取材自紅星新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

四川川西草原公路上，8歲藏族女孩贊拉幫忙趕牛讓路，燦爛笑容被貨車司機拍下後迅速爆紅，家屬稱她是因搬家協助放牧而受關注。

近期一段四川川西草原公路的視頻走紅，一個身穿黃色毛衣、繫著藏式圍裙的8歲女孩，一邊揮舞牛鞭趕牛，一邊為被牛群擋住去路的貨車讓路。面對司機鏡頭，她雙手叉腰、笑容燦爛，不少網友被她純真的笑容「硬控幾分鐘」，影片上傳網路後獲逾45萬人點讚。

紅星新聞報導，影片拍攝者曾先生是一名定居成都的貨車司機。9月28日，他原本要開車前往松潘送貨，因原定路線前方發生塌方，改道經過紅原縣，途中在麥窪鄉牧場附近遇到牛群擋路。

曾先生表示，當時一名小女孩跑出來幫忙把牛群趕開，讓貨車先行。女孩動作靈活，走起路來很有氣勢，讓他忍不住拿起手機拍攝。他搖下車窗詢問女孩幾歲，女孩只是笑著，沒有回答，顯得有些靦腆。

贊拉在路上趕牛。（取材自紅星新聞）
贊拉在路上趕牛。（取材自紅星新聞）

曾先生在停車休息時將影片上傳網路，沒想到迅速引起關注。網友紛紛留言稱讚女孩的笑容乾淨純粹，彷彿眼裡藏著星光，也有人形容她像是從繪本中走出來的孩子。

據了解，女孩名叫贊拉，今年8歲，目前就讀小學一年級。贊拉的表姊透露，當時贊拉一家正在搬家，由於新住處距離較遠，需要把牛群一起趕過去。贊拉發現有一輛大貨車被牛群擋住，車上還有國旗，便想趕快把牛趕開，讓車輛通行。

表姊也表示，贊拉個性開朗，周末放假時會幫父母放牧。對於意外在網路上走紅，贊拉和家人都很開心，她透過表姊向網友致謝，「謝謝大家的喜歡，希望視頻能為大家帶來快樂與療癒」。

一段偶然拍下的草原日常，讓贊拉的笑容走進數十萬網友的視線，有網友稱讚女孩身上散發著特有的純淨氣息；但也有人表示，欣賞孩子真摯笑容的同時，仍不免擔心她在車流中趕牛的安全。另有網友認為，8歲孩子應該在學校讀書；也有人打趣說，放假還得幫忙趕牛，假期相當充實。

精華 FAQ

  • 影片拍到一名身穿黃色毛衣、繫藏式圍裙的8歲女孩，在草原公路旁揮舞牛鞭趕牛，並主動替被牛群擋路的貨車讓出通行空間，畫面溫暖又生動。

  • 拍攝者曾先生原本要前往松潘送貨，因道路塌方改道經紅原縣，途中遇到牛群擋路，女孩出來幫忙後被他拍下。影片因笑容純真、場景可愛而迅速走紅。

  • 家屬表示，贊拉一家當時正在搬家，需要把牛群一起趕往新住處，她見貨車被擋住才主動幫忙。網友多半讚賞她純真，也有人擔心她在車流中趕牛的安全。

上一則

拉薩低價團遊客花2萬多元買「藏藥」 導遊遇檢查竟跑了

下一則

空箱來滿箱走 「China Haul」讓人上頭 全球遊客買瘋了

延伸閱讀

英語教科書裡「抱吉他女孩」突然走紅 當事人闢謠：我不是AI

英語教科書裡「抱吉他女孩」突然走紅 當事人闢謠：我不是AI
武漢新郎廣邀吃席、不用隨禮 百餘人來了 有人自駕12小時

武漢新郎廣邀吃席、不用隨禮 百餘人來了 有人自駕12小時
華女LAX遭ICE帶走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭ICE帶走 狂喊「幫我打911」
素顏+白襯衫 趙露思參加婚禮被誇 搶接捧花想嫁了？

素顏+白襯衫 趙露思參加婚禮被誇 搶接捧花想嫁了？

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

2026-10-02 08:49

超人氣

更多 >
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友