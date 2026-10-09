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「Don't touch me」上海美女特警拒外國男摟肩 獲激讚

中國新聞組／上海9日電
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上海女特警錢雪穎應邀與一名外國男遊客合照時，對方突然摟住她的上臂。（取材自微博）
上海女特警錢雪穎應邀與一名外國男遊客合照時，對方突然摟住她的上臂。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

上海女特警錢雪穎在外灘與外籍遊客合照時，對方摟肩遭她禮貌制止，影片爆紅後獲讚有禮有節；其身分與運動員背景也隨之引發關注。

中國十一假期期間，上海外灘湧入大批外籍遊客。上海女特警錢雪穎應邀與一名外國男遊客合照時，對方突然摟住她的肩膀，錢雪穎立刻退開小半步並微笑提醒：「Don't touch me」（別碰我），該名外籍男遊客的手也隨即乖乖的垂放著，不敢再造次。該視頻被其他遊客拍下後放上網被大量轉傳，錢雪穎獲網民大讚：有禮有節，不卑不亢。據這名28歲美女特警曾是國家級運動員，還曾獲特警實戰技能比武越障項目第一名，獲評「特警標兵」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠wkshiguang（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合香港01、網易報導，網傳視頻顯示，在上海外灘，一位外籍遊客詢問是否可以與女特警錢雪穎合照，錢雪穎欣然答應。然而就在合照期間，對方突然摟住她的上臂，錢雪穎退開小半步並禮貌而堅定地提醒：「Don't touch me」，隨後正常完成合照，該名外籍遊客致謝後離開。

事件引發中外網民討論，這名28歲美女特警隨即火爆全網，在網上圈粉無數。網民紛紛大讚錢雪穎處理得體：「有禮有節，不卑不亢」、「尊重是相互的，入鄉隨俗是基本的禮貌」、「展現了中國女警的風采。」

錢雪穎立刻退開小半步並微笑外國男遊客提醒：「Don't touch me」（別碰...
錢雪穎立刻退開小半步並微笑外國男遊客提醒：「Don't touch me」（別碰我）。（取材自微博）

該名外國男遊客被錢雪穎提醒後，手也隨即乖乖的垂放著。（取材自微博）
該名外國男遊客被錢雪穎提醒後，手也隨即乖乖的垂放著。（取材自微博）

據報導，錢雪穎1998年出生，畢業於上海大學，曾是上海田徑隊的短跑和跳遠選手，擁有國家級運動員資質。她的運動生涯起點頗高，2010年便在上海市第十四屆運動會上嶄露頭角，獲得女子C組4×100米接力第四名、400米第七名。

▲ 影片來源：YouTube平台＠ComingBurning（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

此後多年，她在賽道上持續深耕，2019年迎來了職業生涯的高光時刻：在全國青年田徑錦標賽中斬獲跳遠銀牌，同年又在全國田徑錦標賽中與隊友協作，拿下女子4×100米接力銀牌。2021年，她代表上海隊參加西安全運會，闖入女子4×100米接力決賽，完成了自己在田徑賽場上的最後一場正式比賽。

上海女特警錢雪穎。（視頻截圖）
上海女特警錢雪穎。（視頻截圖）

作為短跑運動員，錢雪穎的身體素質極為出色：100米最好成績11秒92，200米24秒72，400米能跑進1分28秒，僅比上海特警隊最快的男隊員慢3秒。長期的高強度訓練，不僅賦予了她過人的速度、爆發力和敏捷性，更讓她養成了刻進骨子裡的韌勁和紀律性。這些特質，成為她轉型特警的核心優勢。

2024年8月，錢雪穎結束了8年的職業運動員生涯，通過正規招錄流程加入上海市公安局特警總隊。入警後，她憑藉運動員時期打下的體能基礎，在特警實戰技能比武中一舉拿下越障項目第一名，獲評「特警標兵」。扛20公斤輪胎衝刺、蒙眼拆裝槍械、高空索降等高強度訓練，對她而言並非難以逾越的難關。

精華 FAQ

  • 因外籍男遊客在合照時突然摟住她的上臂，錢雪穎立刻退開半步，並以微笑但堅定的方式說出「Don't touch me」，明確表達界線。

  • 因她在被冒犯時沒有失態，而是用禮貌、清楚且有分寸的方式回應，展現專業與自信，讓許多網民認為她做到有禮有節、不卑不亢。

  • 她1998年出生，曾是上海田徑隊短跑與跳遠選手，具國家級運動員資質，2024年加入上海市公安局特警總隊後，又在實戰技能比武拿下越障第一名。

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