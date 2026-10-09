十一電影檔期 票房超11億人民幣 這3部排前3位

AI摘要 文章摘要整理： 2026年中國十一電影檔期票房已突破11.51億元，神探之痕跡、什麼意思夫婦與生化危機：爆發夜居前三，帶動區域與城市票房同步回升。

據燈塔專業版數據，截至7日下午7時30分，2026年中國電影黃金周（10月1日至7日）總票房（含預售）達11.51億元人民幣（約1.7億美元），觀影人次3163.18萬，放映場次329.06萬場，平均票價36.4元。

中新社報導，公開資料顯示，今年十一期間，多部中外影片集中上映，懸疑、喜劇、動作、動畫、驚悚等類型齊聚，覆蓋不同觀影群體。檔期票房榜上，取材於真實案件、根據痕跡檢驗專家崔道植事跡改編的「神探之痕跡」以約4.2億元暫列首位；喜劇電影「什麼意思夫婦」收穫2.42億元，位居第二；5日上映的好萊塢 系列新片「生化危機：爆發夜」以1.68億元占據第3位。前三位影片合計貢獻檔期票房超七成。

燈塔專業版數據顯示，區域分布上，東北地區票房占比7.8%，較去年十一檔期的5.3%明顯提升，創近年來新高；華北地區占比13.4%，同比提升1.9個百分點，同為近年來峰值；華東地區以37.2%的占比穩居第一大票倉。

城市方面，今年十一檔期一線城市票房占比15.64%，較去年提升2.2個百分點。上海、北京、深圳、廣州、成都位列前五，上海蟬聯冠軍。

燈塔專業版數據分析師陳晉指，購票畫像顯示，「神探之痕跡」全年齡層觀眾覆蓋更均衡，「什麼意思夫婦」在東北地區表現突出。自暑期檔便上映的「歡迎來龍餐館」、「八仙！」展現出上佳長尾表現，受到家庭觀影群體歡迎。

2026年十一檔期迎收官，中後期上映的「生化危機：爆發夜」表現亮眼，榜單頭名「神探之痕跡」檔期內實現票房逆跌。業內認為，相關頭部影片或將持續支持10月中後期電影市場。