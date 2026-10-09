愈來愈多北漂青年地壇公園認養樹 尋求安定感與慰藉

AI摘要 文章摘要整理： 北京地壇公園因古樹認養與史鐵生、余華的故事走紅，吸引不少北漂青年以認養樹木寄託情感，尋找城市中的安定與慰藉。

在北京這座流動性強、變化迅速的大城市裡，近來已有愈來愈多年輕人到地壇公園認養一棵樹，尋求安定感與慰藉。

地壇位於北京東城安定門外，是北京天、地、日、月、先農「五壇」當中的第二大壇。古時祭祀壇廟要種「儀樹」，明朝嘉靖9年（西元1530年）建壇時，就規畫種下大片柏樹環繞著祭台，營造與天地相通的空間感。柏樹象徵長生、肅穆，有些古樹一路留存至今。

當前地壇有將近5000棵樹開放認養，其中包括176株古樹與4200多棵普通樹木，種類包括銀杏、側柏、元寶楓等20多種。1棵普通樹木的認養費每年50元人民幣（約7.5美元）、古樹則要2000元，另有上千平方米的綠地可供認養，每平方米每年15元，資金用於樹牌製作、澆水、修剪、防蟲等養護工作。

對年輕人而言，花這筆錢的動機也很單純，只是為了獲得「認養人」名字的使用權，以此擁有「專屬古樹」的機會。認養人來自四面八方，根據署名發現有明星的粉絲等。

地壇公園樹木認養項目最早始於2007年，過去參與者以單位機構或者中老年人為主，這兩年走進公眾視野，成為社群話題，一切的起因很浪漫，據稱和兩位受年輕人喜愛的中國知名作家史鐵生、余華之間的友誼有關。許多年輕讀者看到史鐵生的人生遭遇，以及余華為史鐵生在園內認養的一顆槐樹，紛紛到兩人的友誼樹打卡，才得知兩人持續十多年的樹木認養計畫。

讀者透過網路一傳十、十傳百，許多遭遇挫折、人生陷入停滯的中國年輕人，尋著史鐵生的文字來到地壇公園認養樹。

新京報旗下「硬殼INK」報導，一名文學愛好者「小A」表示，人生逆境中，史鐵生當年在地壇尋找平靜。自己因此也養成了習慣，生活不順就到這坐一下午，次數多了很想留下點什麼，於是認養了一棵樹。北漂工作的「小王」則說，心情不好的時候會到公園轉一圈，看看自己認養的樹，「那一刻會突然覺得，北京這座城市好像終於有一小塊地方，和自己發生了關係。」

地壇公園的林木遮去部分陽光，隔開了都市的喧囂。而在這波認養樹木的熱潮中，每一位認養人無論是為了祈願、追星，或是嚮往一份安定，共通之處，都是在尋求一份精神寄託。