中國男足世界排名下降5名 跌至第96名 10年來最低

AI摘要 文章摘要整理： FIFA最新排名顯示中國男足跌至第96名，創近10年新低；重慶邀請賽慘敗巴勒斯坦後，媒體直指中國足球長期落後與人才斷層問題。

國際足球總會（FIFA）7日公布最新世界男足排名，中國隊排名下降五名，跌至第96名，創下近十年來的最低排名。

據新華社報導，在2016年3月的排名中，中國隊同樣為第96名。此後十年間，中國隊的最高排名為2017年10月的第57名。

在剛剛結束的重慶國際足球邀請賽中，中國隊取得一勝三負的成績，先後以3比0戰勝馬爾地夫隊、0比3敗給紐西蘭隊、0比5不敵巴勒斯坦 隊、0比1輸給塔吉克隊。

尤其中國隊2日以0比5慘輸巴勒斯坦隊，遭新華社發文直指「這是一場令人震驚的失利」，這是隊史上中國首次輸給巴勒斯坦，也是中國國家隊史上第四大比分的失利。

新華社文章還指，「這場0：5更是一面鏡子，明明白白地告誡我們：中國足球長期落後的基本面根本沒有改變」，並指這次比賽充分暴露了中國國家隊人才斷層問題，「在強度更高的成年國足比賽中，中國足球距離真正的重振仍有很長的路要走」。

在最新一期世界排名中，中國隊總積分降至1241.90分，排名第96位，亞足聯旗下球隊第15位。

整體榜單上，西班牙、阿根廷、法國和英格蘭隊依舊排在前四，葡萄牙隊上升兩位至第五位。第六至第十位依次是巴西 、摩洛哥、比利時、荷蘭和墨西哥隊。