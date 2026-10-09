國乒周啟豪橫掃張本智和 全場沸騰 晉WTT中國賽8強

周啟豪獲得勝利。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 周啟豪以3局完封張本智和，成為中國男單賽場重要希望；王曼昱則在女單、女雙雙線告捷，帶動中國隊在WTT中國大滿貫持續推進。

2026年世界乒乓球職業大聯盟 （WTT）中國大滿貫賽8日繼續進行。周啟豪橫掃日本選手張本智和，晉級男單八強。中國選手王曼昱一日雙賽，晉級女單八強和女雙四強。周啟豪這場賽事讓中國球迷熱血沸騰，世界排名第14完封世界排名第三，讓全場起立鼓掌。

新華社報導，整場比賽，周啟豪節奏連貫、攻防兼備，以11:9、11:8、11:9擊敗對手，晉級八強。29歲的周啟豪已是國乒老將。本次WTT中國大滿貫，在王楚欽 、林詩棟兩大主力缺陣，又有多名隊友陸續遭淘汰的情況下，周啟豪與小將溫瑞博已經成為中國隊在男單賽場上僅存的希望。

周啟豪獲得勝利。(取材自北京日報)

周啟豪表示，此前與張本智和交手遭遇兩連敗，因此這一次在技戰術上有所調整，開局很關鍵。「我感覺他沒適應過來，」周啟豪說，「今天贏得太不簡單了，第一局和第三局都是在落後的情況下贏回來的，因為我知道如果讓他贏下一局，後面會愈來愈難。」

當日，女單賽場上演三場中國隊「德比」。王曼昱經過五局鏖戰，以8:11、11:7、11:8、14:16、11:7戰勝石洵瑤。接下來，王曼昱將迎戰韓國選手申裕斌，後者以3:2險勝日本選手早田希娜。

王曼昱說：「石洵瑤發揮得非常好，給我製造了非常多的困難和壓力，今天能贏下比賽還是很不容易的。」

另外兩場中國隊「德比」中，朱思冰以3:2戰勝蒯曼，王藝迪以3:1擊敗陳熠。

朱思冰說，自己此前從未戰勝過蒯曼，因此心態放得很平，只想著全力去拚。「這是自己第一次在八極場比賽，所以第一局還在適應場地的感覺和節奏。平時我們練習比較多，雙方在戰術上比較熟悉。」

王藝迪表示，「和陳熠今天打得很精采，但我們倆在領先的時候處理球都不好，反而是落後或平局的時候會更好。我也希望自己能通過比賽調整好心態，不要著急。」

此外，陳幸同以3:0擊敗日本選手大籐沙月，何卓佳不敵日本選手張本美和。

女雙四強當日全部產生，中國組合占據三席。王曼昱/蒯曼以3:0戰勝隊友向俊霖/高雨欣，半決賽將對陣隊友陳熠/李益惠；王藝迪/姜依依將在半決賽中對陣日本組合張本美和/早田希娜。

8日在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽男單1/8決賽中，中國選手周啟豪3比0戰勝日本選手張本智和，晉級八強。(中新社)