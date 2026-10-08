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河南9舅舅染不同髮色、參加外甥女婚禮 「別想欺負她」

中國新聞組／北京8日電
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新娘舅舅們染上不同髮色替她「助威」。(取材自微博)
新娘舅舅們染上不同髮色替她「助威」。(取材自微博)

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文章摘要整理：

河南開封一場婚禮因9位舅舅染成不同彩虹髮色、聯同舅媽送嫁爆紅網路，家屬表示這是為外甥女準備的特別祝福與偏愛。

河南開封一場婚禮近日在網路暴紅，新娘的9位舅舅為了給外甥女最硬核的偏愛，竟私下相約集體染成紅、紫、藍、金黃、綠等9種彩虹髮色，身穿西裝搭配染著彩虹頭的造型，與9位身著訂製旗袍的舅媽一齊登台送嫁。這陣容不僅反差感拉滿，舅舅們更喊出「誰敢欺負外甥女，就給他點顏色瞧瞧」的霸氣宣言，霸氣應援引爆全網關注與逾10萬點讚。

大象新聞、百姓關注報導，新娘母親蘇女士8日接受採訪時表示，這場「別樣應援」發生在6日女兒的婚禮上，現場登場的是她的兩個哥哥和7個弟弟，另有2個弟弟因事未能趕回。這項驚喜是舅舅與舅媽們私下提前數日商討決定的，連她事先都完全不知情。

蘇女士指出，老家親友過去難免對染髮有些「看不慣」，但手足們感情極好、從未吵架，舅舅舅媽們就是想給第一個出嫁的外甥女留下一場不一樣的婚禮，表達長輩的疼愛與祝福，新娘在現場看到後也感動落淚。

新娘的9位舅舅染彩虹髮登場。(視頻截圖)
新娘的9位舅舅染彩虹髮登場。(視頻截圖)

新娘的9位舅舅染彩虹髮登場。(視頻截圖)
新娘的9位舅舅染彩虹髮登場。(視頻截圖)

新娘的9位舅舅染彩虹髮登場。(視頻截圖)
新娘的9位舅舅染彩虹髮登場。(視頻截圖)

現場9位舅舅以亮眼彩虹頭搭配正式西裝，與9位身穿統一訂製旗袍的舅媽組成「彩虹+旗袍」方陣登台，頓時成為全場焦點。不少網友調侃「這是我見過最有排面的送嫁陣容」、「安全感直接拉滿」。

家屬也透露，兄弟姊妹們感情融洽，親家通情達理、女婿也很懂事，舅舅們約定婚禮結束後就會全部把頭髮染回黑色，只高調這一天，把所有的特別偏愛都留給外甥女。

▲ 影片來源：twitter平台@LizhiQtian（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 最大亮點是新娘的9位舅舅私下集體染成不同彩虹髮色，穿西裝登台送嫁，還與9位舅媽組成超吸睛陣容，成為全場焦點並引發網路熱議。

  • 家屬表示，舅舅們是想給第一個出嫁的外甥女一場不一樣的婚禮，用最直接的方式表達疼愛與祝福，也讓她感受到家人對她的特別偏愛。

  • 這個驚喜由舅舅和舅媽們提前數日私下商量完成，連新娘母親事先都不知道；家屬也說，婚禮結束後大家會把頭髮全部染回黑色，只高調這一天。

河南

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