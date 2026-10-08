車沒油了、離加油站只20米…車主為何得花350元叫拖車

汽車離加油站僅20多米。(取材自極目新聞／車主供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 貴州一名遊客因車輛耗盡燃油停在服務區，雖離加油站僅20多米，卻因現場處置失誤與報備流程問題，最後花350元叫拖車挪車，引發熱議。

貴州一名遊客因為車輛燃油耗盡困在貴黔高速黔西服務區，即便距離加油站 僅短短20多米，加油站以「不得販售散裝油」為由拒絕提供油桶借用，最終只得花費350元人民幣（約52.2美元）請救援拖車將車拖進加油站。對此，服務區加油站7日出面致歉，澄清是因為新進員工不熟悉應急報備業務所致。

極目新聞報導，當事人黃先生指出，他6日與朋友駕駛自動擋車輛欲前往大方縣，上高速前忘記加油，途中油表報警後勉強開進黔西服務區。將車停妥去上廁所後，再上車時燃油已徹底耗盡無法啟動，且熄火後P擋遭鎖死無法手動推車。黃先生隨後向加油站工作人員溝通，表達願簽字按手印、使用加油站專用油桶購買少量汽油以發動車輛，但對方以「規定不能賣散裝油、上有監視器」為由拒絕。

過程中，黃先生向其他司機求助借電試圖解鎖P擋未果，聯繫保險 公司亦獲告知高速路段不提供應急救援服務，最終只能撥打高速救援電話，讓救援拖車將車輛挪動20多米拖至加油站，整個過程耗費逾1個小時。

加油站工作人員7日對此坦承疏失，加油站指出，依公安部門規定確實嚴禁販售散裝油，但若車輛在高速或加油站2公里範圍內缺油熄火，車主經登記簽字並於電腦系統向公安部門報備後，是可以借用站內備有的專用油桶裝油施救。

事件在網上引發熱議，有網友吐槽車主疏忽，都沒油了還先上廁所。但多數網友認為加油站管理失職，新員工完全可以向上級請示，而不是直接一拒了之 。

車主只能叫來拖車幫忙。(取材自極目新聞／車主供圖）