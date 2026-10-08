我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／球迷伸手沒收「全壘打」洋基1分飲恨遭淘汰

諾貝爾文學獎 加拿大作家卡森獲桂冠

車沒油了、離加油站只20米…車主為何得花350元叫拖車

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
汽車離加油站僅20多米。(取材自極目新聞／車主供圖）
汽車離加油站僅20多米。(取材自極目新聞／車主供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

貴州一名遊客因車輛耗盡燃油停在服務區，雖離加油站僅20多米，卻因現場處置失誤與報備流程問題，最後花350元叫拖車挪車，引發熱議。

貴州一名遊客因為車輛燃油耗盡困在貴黔高速黔西服務區，即便距離加油站僅短短20多米，加油站以「不得販售散裝油」為由拒絕提供油桶借用，最終只得花費350元人民幣（約52.2美元）請救援拖車將車拖進加油站。對此，服務區加油站7日出面致歉，澄清是因為新進員工不熟悉應急報備業務所致。

極目新聞報導，當事人黃先生指出，他6日與朋友駕駛自動擋車輛欲前往大方縣，上高速前忘記加油，途中油表報警後勉強開進黔西服務區。將車停妥去上廁所後，再上車時燃油已徹底耗盡無法啟動，且熄火後P擋遭鎖死無法手動推車。黃先生隨後向加油站工作人員溝通，表達願簽字按手印、使用加油站專用油桶購買少量汽油以發動車輛，但對方以「規定不能賣散裝油、上有監視器」為由拒絕。

過程中，黃先生向其他司機求助借電試圖解鎖P擋未果，聯繫保險公司亦獲告知高速路段不提供應急救援服務，最終只能撥打高速救援電話，讓救援拖車將車輛挪動20多米拖至加油站，整個過程耗費逾1個小時。

加油站工作人員7日對此坦承疏失，加油站指出，依公安部門規定確實嚴禁販售散裝油，但若車輛在高速或加油站2公里範圍內缺油熄火，車主經登記簽字並於電腦系統向公安部門報備後，是可以借用站內備有的專用油桶裝油施救。

事件在網上引發熱議，有網友吐槽車主疏忽，都沒油了還先上廁所。但多數網友認為加油站管理失職，新員工完全可以向上級請示，而不是直接一拒了之 。

車主只能叫來拖車幫忙。(取材自極目新聞／車主供圖）
車主只能叫來拖車幫忙。(取材自極目新聞／車主供圖）

精華 FAQ

  • 因車輛沒油後熄火，P擋又鎖死無法推車，加油站當時拒絕借油桶協助，車主只能請高速救援拖車把車拖進加油站，整個過程花了350元。

  • 加油站事後表示，若在高速或加油站2公里範圍內缺油熄火，車主登記簽字並完成電腦報備後，理論上可借專用油桶施救；但當班新員工不熟流程，才直接拒絕。

  • 部分網友批評車主太粗心，連沒油都先去上廁所；但更多人認為加油站處置失當，應先向上級請示並協助報備，而不是以「不能賣散裝油」為由一口回絕。

加油站 保險

上一則

河南9舅舅染不同髮色、參加外甥女婚禮 「別想欺負她」

延伸閱讀

車廂引擎起火 布碌崙班森賀加油站火災 十分鐘撲滅

車廂引擎起火 布碌崙班森賀加油站火災 十分鐘撲滅
十一長假／高速服務區排隊充電 車主悲嘆：等了5小時

十一長假／高速服務區排隊充電 車主悲嘆：等了5小時
灣區油價漲 車主為省油錢 寧願多跑段路加油

灣區油價漲 車主為省油錢 寧願多跑段路加油
中國十一長假電動車充電塞爆 巨型行動「充電寶」可同時充80輛車

中國十一長假電動車充電塞爆 巨型行動「充電寶」可同時充80輛車

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒