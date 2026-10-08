杭州姑娘迷上「次拋」 內褲襪子用完即扔、行李箱變輕

網友曬出她的一次性用品。(取材自潮新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州年輕旅客把一次性內衣褲、浴巾與床品等「次拋」用品帶上旅程，追求省心與衛生，也帶動千億級一次性衛生用品市場快速成長。

十一假期結束返程，杭州95後姑娘小青打開行李箱，裡面空出一半空間，出發時塞得滿滿當當的一次性內褲、浴巾、床品四件套、馬桶墊與高鐵座椅套，已在旅途中「用完即扔」。從貼身衣物、衛浴用品到公共場景隔髒神器，「次拋」用品正在快速占領出行清單的半壁江山，催生出一個規模超千億的消費新賽道。

潮新聞報導，小青出發前將24吋行李箱塞滿，其中近一半空間留給7條獨立包裝一次性內褲、5雙一次性襪子、3件一次性內衣、4條一次性浴巾、3套一次性床品四件套與馬桶墊、高鐵座椅套。

小青表示，旅途中最麻煩的是洗內衣褲，沒空晾曬容易產生異味，一次性用品用完即扔十分省心。旅途後期行李箱變空，連伴手禮空間都富餘不少。她習慣在節日大促囤貨，「先前一條品牌純棉內褲要99元，都能買三四十條一次性內褲了」。

小青的行李箱正是當下「次拋消費」的縮影，電商平台顯示一次性用品已全品類覆蓋，從貼身內衣褲、襪子、浴巾、毛巾、床品四件套，到高鐵飛機座椅套、隔髒墊，覆蓋從出門到入住的全旅程

台州王女士透露，因孩子是過敏體質，曾在酒店莫名其妙起疹子，導致酒店毛巾與公共馬桶都不敢讓孩子直接使用，因此一家三口行李箱備有雙人一次性床品、獨立包裝浴巾、加厚馬桶坐墊與自備牙刷。90後張女士乘臥鋪前往重慶旅遊，出發前花60元購買一次性床單、枕套與床簾，爬上鋪位第一件事就是把整套隔髒床品鋪好並掛上床簾。

報導指出，次拋消費的爆發，源於千億藍海市場的支撐與大眾對公共衛生的焦慮。

艾媒諮詢報告顯示，2024年中國一次性衛生用品市場規模已達1296億人民幣(以下同)，預計2030年將突破1700億元。抖音電商消費趨勢報告顯示，2024年第一季一次性用品搜尋心智同比增長778%，旅遊出行是最具潛力的消費場景，主力消費人群中女性占比超過七成。

社交平台上，網友分享各種一次性用品。(取材自潮新聞)