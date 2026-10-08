「5天爬5嶽」貴州女白天爬山、晚上趕路…體重只降1斤

彭女士打卡五嶽。(取材自深圳新聞網)

AI摘要 文章摘要整理： 貴州彭女士利用中秋假期以高強度方式5天連爬五嶽，白天登山、晚上趕路，最終完成華山到衡山的挑戰，總花費不到4000元，體重僅微降1斤。

貴州彭女士趁中秋假期展開高強度特訓，以「白天爬山、晚上坐臥鋪列車趕路」的極限節奏，在短短5天內連續挑戰登頂華山、恆山、泰山、嵩山與衡山等華夏五嶽。這場橫跨多省的快閃打卡之旅總花費不到4000元人民幣(約596美元)，日均步數達兩三萬步，甚至單日走逾3.9萬步，最終體重微降1斤。

深圳新聞網報導，彭女士表示，9月23日從貴州出發，次日正式展開挑戰行程。具體行程安排為：9月24日攀登陜西華山、25日登頂山西恆山、26日挑戰山東泰山、27日打卡河南 嵩山，並於28日攀登湖南衡山完成收官。

她解釋，自己因在網上看到「暢遊五嶽·讀懂中國」主題活動的精緻紀念獎牌，加上適逢九月底中秋假期與自身「與世界交手一萬天」的專屬紀念日，才決定精心規劃行程開啟這場徒步挑戰。

行程規則方面，彭女士參加的是「武試」挑戰，需在「兩步路」App完成官方指定徒步路線，並於每座山的3個專屬簽到點完成打卡。

她指出，華山與衡山採用步行上山、坐車下山模式，其餘三座山皆為徒步上下山。其中華山攀登耗時最長，而衡山的專屬路線路程最遠、難度最高，全程步數超39000步、徒步里程達14公里以上。

報導指出，雖然行程高強度且出發前內心忐忑，但彭女士每日登頂後僅當晚略感疲憊，經過一夜休整即恢復，並未出現嚴重肌肉痠痛或身體不適。她感謝旅途中眾多好心人相助，同時再次強調五嶽挑戰對體能考驗極大，呼籲大眾務必保障安全、量力而為。