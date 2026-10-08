我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這句

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

「5天爬5嶽」貴州女白天爬山、晚上趕路…體重只降1斤

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭女士打卡五嶽。(取材自深圳新聞網)
彭女士打卡五嶽。(取材自深圳新聞網)

AI摘要

文章摘要整理：

貴州彭女士利用中秋假期以高強度方式5天連爬五嶽，白天登山、晚上趕路，最終完成華山到衡山的挑戰，總花費不到4000元，體重僅微降1斤。

貴州彭女士趁中秋假期展開高強度特訓，以「白天爬山、晚上坐臥鋪列車趕路」的極限節奏，在短短5天內連續挑戰登頂華山、恆山、泰山、嵩山與衡山等華夏五嶽。這場橫跨多省的快閃打卡之旅總花費不到4000元人民幣(約596美元)，日均步數達兩三萬步，甚至單日走逾3.9萬步，最終體重微降1斤。

深圳新聞網報導，彭女士表示，9月23日從貴州出發，次日正式展開挑戰行程。具體行程安排為：9月24日攀登陜西華山、25日登頂山西恆山、26日挑戰山東泰山、27日打卡河南嵩山，並於28日攀登湖南衡山完成收官。

她解釋，自己因在網上看到「暢遊五嶽·讀懂中國」主題活動的精緻紀念獎牌，加上適逢九月底中秋假期與自身「與世界交手一萬天」的專屬紀念日，才決定精心規劃行程開啟這場徒步挑戰。

行程規則方面，彭女士參加的是「武試」挑戰，需在「兩步路」App完成官方指定徒步路線，並於每座山的3個專屬簽到點完成打卡。

她指出，華山與衡山採用步行上山、坐車下山模式，其餘三座山皆為徒步上下山。其中華山攀登耗時最長，而衡山的專屬路線路程最遠、難度最高，全程步數超39000步、徒步里程達14公里以上。

報導指出，雖然行程高強度且出發前內心忐忑，但彭女士每日登頂後僅當晚略感疲憊，經過一夜休整即恢復，並未出現嚴重肌肉痠痛或身體不適。她感謝旅途中眾多好心人相助，同時再次強調五嶽挑戰對體能考驗極大，呼籲大眾務必保障安全、量力而為。

精華 FAQ

  • 她於9月23日從貴州出發，24日爬華山、25日登恆山、26日挑戰泰山、27日打卡嵩山，28日完成衡山，採白天爬山、晚上搭臥鋪列車趕路的方式串聯全程。

  • 彭女士參加的是「武試」挑戰，需在「兩步路」App完成官方指定徒步路線，並在每座山的3個專屬簽到點打卡，屬於對體能與規劃能力都要求很高的模式。

  • 她這趟五嶽快閃總花費不到4000元，日均步數約2萬到3萬步，最高單日逾3.9萬步，體重僅降1斤；雖然辛苦，但休息後恢復良好，也提醒民眾量力而為。

河南

上一則

中歐經貿談判北京登場 歐方籲談判取得具體成果

延伸閱讀

穿4公斤「登山神器」可省力30% 中國50多個景區上線

穿4公斤「登山神器」可省力30% 中國50多個景區上線
行天下長江河輪10月23日啟航 14天豪華體驗$2999起

行天下長江河輪10月23日啟航 14天豪華體驗$2999起
吳慷仁中秋衝黃山 大啖毛豆腐 狂讚安徽菜「有爺爺的味道」

吳慷仁中秋衝黃山 大啖毛豆腐 狂讚安徽菜「有爺爺的味道」
中青旅假期2027中國團早鳥優惠 每人現折100美元

中青旅假期2027中國團早鳥優惠 每人現折100美元

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒