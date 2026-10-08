浙58歲全職主婦 景區扮野人日薪200 「我也有粉絲了」

58歲的徐娟，因在景區扮演原始人NPC走紅。(取材自潮新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江寧波58歲主婦徐娟在景區兼職扮野人意外爆紅，靠與遊客互動成為話題；景區NPC招募熱烈，但工作規範多、勞動強度也不低。

浙江寧波一名58歲全職主婦，趁十一國慶假期到景區兼職扮演「原始人」，沒想到意外走紅，甚至有遊客專程找她合影。她開心大笑：「我也是有粉絲的人了！」並表示，相較於每天200元（人民幣，下同）的薪水，這份工作帶來的快樂更有意義。

潮新聞報導，寧波山海九龍源景區9月初發布招聘公告，徵求中秋 、十一假期「原始人NPC」，日薪200元，提供三餐及妝造。消息曝光後，短短數日便吸引超過700人加入兩個官方招募群，18個兼職名額迅速額滿。

其中，58歲的徐娟原本是全職主婦，從未上過班，平時喜歡登山、做瑜伽。性格外向的她十分適應與遊客互動，「人越多我就越興奮」，景區也將她的工作經歷製成宣傳內容，讓她一夜走紅。

徐娟笑說，如今不僅有遊客專程找她拍照，連住家附近的鄰居都開玩笑問：「你去山裡當野人了？」她坦言，這份兼職最大的收穫不是薪水，而是每天接觸不同人群的樂趣。

不過，看似可以「帶薪發瘋」的工作，實際上並不輕鬆。潮新聞記者親自體驗3天NPC工作，換上原始人服裝、抹上木炭灰，在景區攤位販售烤番薯、烤土豆及玉米，還得不斷嚎叫、比畫動作吸引遊客，才工作半小時就萌生退意。

景區企畫部總監陳寧柳表示：「所謂『帶薪發瘋』並不是真的可以隨心所欲。」NPC必須遵守不得遲到早退、工作期間不能玩手機、不得與遊客爭執等規定，還得隨時接住遊客的情緒與反應。

除了徐娟，也有不少年輕人趁假期嘗試這項工作。曾因吃10元滷肉飯走紅、被稱為「眼鏡子涵」的董雪健，原本在社區擔任保全，如今擁有3萬多名粉絲。他表示，想嘗試新職業，雖然工作累但還能堅持，至於是否轉為全職，仍需考慮。

據了解，目前景區普通互動型NPC月薪約5000至8000元，具特殊才藝者可突破萬元，網紅或明星級NPC日薪甚至可達5000元至上萬元。

陳寧柳指出，景區招募兼職NPC，除了吸引遊客，也希望藉此發掘有表演潛力的人才。首批18名兼職人員將於10月8日完成工作，景區後續會與有意願者洽談轉任全職的可能性。

浙江大學學者林瑋則認為，NPC不只是景區的「氣氛組」，本質上也是演藝服務工作，隨著職業逐漸發展，仍須建立更明確的成長管道及勞動保障。