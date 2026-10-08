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茶葉、絲綢…「中國購物開箱」刷屏海外 大量網友曬清單

中國新聞組╱北京8日電
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AI摘要

文章摘要整理：

十一黃金周海外社群掀起China Haul熱潮，網友大曬中國購物清單，從傳統伴手禮轉向科技與潮玩，顯示中國商品與旅遊吸引力持續升級。

2026年中國十一黃金周，又一個與中國有關的話題詞走入人們視野——China Haul（中國購物開箱）。詞條下，大量海外網友曬出自己的大陸購物清單，一條高讚評論被反覆引用：「勸大家來中國旅遊時盡量帶上空行李箱，你會在這裡買到筋疲力盡。」

這不是中國熱詞首次刷屏海外。從China Travel到China Cool，從Chinamaxxing到China Haul，近來，一批以China為關鍵詞的熱詞接連出圈，折射出世界打量中國、看待彼此的視角變遷。

最早走紅的China Travel，源自海外遊客依託144小時、240小時過境免簽政策，開啟了一場場說走就走的中國之旅。免簽朋友圈持續擴容，入境通關日趨便捷，離境退稅服務從機場延伸至商圈…一系列的舉措持續落地，勾勒出中國開放大門越開越大的清晰圖景。

中國移民管理局數據顯示，2026年上半年，入境外國人2291.4萬人次，同比增20.4%，免簽入境外國人1781.5點萬人次。

今年十一假期，眾多海外博主的「China Haul」影片裡，茶葉、絲綢、大熊貓玩偶老三樣漸被口袋雲台、ＡＩ眼鏡、潮流玩具、養生好物等替代。正如彭博社報導所言，在華為、大疆門店體驗前沿科技，在泡泡瑪特挑選潮玩，已成為赴中旅客的必做之事。

從Made in China到China Haul，中國製造不再只是價廉物美的標籤，更承載著設計巧思、過硬品質、前沿科技以及中式生活方式。這一轉變，見證海外對大陸商品的認知，從單純產地標籤，轉向發自內心認可的主動品牌選擇。

精華 FAQ

  • China Haul指海外網友到中國旅遊後，在社群分享大量購物戰利品與清單的現象。它在2026年十一黃金周特別走紅，成為討論中國旅遊與消費的新熱詞。

  • 過去常見的茶葉、絲綢、大熊貓玩偶，已逐漸被口袋雲台、AI眼鏡、潮流玩具與養生好物取代。這顯示海外旅客更偏好中國的科技產品與新消費品。

  • 從Made in China到China Haul，外界對中國的認知已不再只是便宜耐用，而是開始重視設計、品質、科技與生活方式，甚至把中國品牌視為主動選擇。

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