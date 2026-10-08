淘汰「最大黑馬」 鄭欽文晉級中網8強 24歲生日最好禮物

欽文在中網16強以直落兩盤淘汰亞美尼亞選手查拉耶娃。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭欽文在中國網球公開賽女單第四輪歷經三盤苦戰擊敗查拉耶娃，順利晉級8強，並以這場勝利作為自己24歲生日的最佳禮物。

中國網球公開賽女單第四輪10月7日打響，東道主選手鄭欽文 展現強大心理素質，歷經三盤苦戰，以6比1、2比6、6比4，擊敗本屆賽事「最大黑馬」亞美尼亞選手查拉耶娃(Alina Charaeva)，順利挺進八強。10月8日適逢鄭欽文的生日，這場硬仗的勝利，無疑成為她送給自己24歲生日最好的禮物。

澎湃新聞報導，這場比賽前，查拉耶娃剛爆冷淘汰新科世界第一兼美網冠軍芮芭奇娜(Elena Rybakina)，競技狀態極佳。首盤比賽中，鄭欽文憑藉優異的發球發揮，打出時速超過180公里的ACE球並三度破發，輕鬆以6比1先拔頭籌。然而次盤查拉耶娃迅速調整，加上鄭欽文失誤增多，以2比6被扳回一城。進入決勝盤，雙方比分拉鋸，最終鄭欽文在關鍵時刻展現更穩定的實力，順利以6比4鎖定勝局。

談及發球技術的提升，鄭欽文曾透露：「前段時間沒怎麼練發球，所以有些不穩定，還有進步的空間。而且進攻銜接還是做得一場比一場好，值得慶賀。」她在前兩輪比賽中連續打出超過兩位數的ACE球，一發成功率也穩定在60%左右，展現出極強的競技狀態調整能力。

這起精彩賽事隨即引發球迷廣泛討論，「欽文抗壓能力太強了，決勝盤真的穩！」、「祝鄭欽文生日快樂，這場勝利拿得太精彩了，繼續衝擊冠軍！」網友們普遍認為，她在主場展現出極強的韌性，對接下來的賽事充滿期待。

鄭欽文在本屆賽事中越戰越勇，先前相繼擊敗卡林斯卡婭與捷克好手布茲科娃挺進16強。她曾直言：「我就是天生不服輸的性格，如果輸掉比賽，會花很長時間消化失利。」她表示主場作戰背負著很大壓力，希望能在家鄉球迷面前打出好表現。如今順利闖入8強，距離她曾在2024年創造的中網女單四強個人最佳戰績僅有一步之遙。

鄭欽文戰勝中網黑馬。（取材自 澎湃新聞）

查拉耶娃是這屆中網賽事中的「最大黑馬」。（取材自澎湃新聞）