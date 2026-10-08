我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

淘汰「最大黑馬」 鄭欽文晉級中網8強 24歲生日最好禮物

中國新聞組╱北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
欽文在中網16強以直落兩盤淘汰亞美尼亞選手查拉耶娃。（路透）
欽文在中網16強以直落兩盤淘汰亞美尼亞選手查拉耶娃。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文在中國網球公開賽女單第四輪歷經三盤苦戰擊敗查拉耶娃，順利晉級8強，並以這場勝利作為自己24歲生日的最佳禮物。

中國網球公開賽女單第四輪10月7日打響，東道主選手鄭欽文展現強大心理素質，歷經三盤苦戰，以6比1、2比6、6比4，擊敗本屆賽事「最大黑馬」亞美尼亞選手查拉耶娃(Alina Charaeva)，順利挺進八強。10月8日適逢鄭欽文的生日，這場硬仗的勝利，無疑成為她送給自己24歲生日最好的禮物。

澎湃新聞報導，這場比賽前，查拉耶娃剛爆冷淘汰新科世界第一兼美網冠軍芮芭奇娜(Elena Rybakina)，競技狀態極佳。首盤比賽中，鄭欽文憑藉優異的發球發揮，打出時速超過180公里的ACE球並三度破發，輕鬆以6比1先拔頭籌。然而次盤查拉耶娃迅速調整，加上鄭欽文失誤增多，以2比6被扳回一城。進入決勝盤，雙方比分拉鋸，最終鄭欽文在關鍵時刻展現更穩定的實力，順利以6比4鎖定勝局。

談及發球技術的提升，鄭欽文曾透露：「前段時間沒怎麼練發球，所以有些不穩定，還有進步的空間。而且進攻銜接還是做得一場比一場好，值得慶賀。」她在前兩輪比賽中連續打出超過兩位數的ACE球，一發成功率也穩定在60%左右，展現出極強的競技狀態調整能力。

這起精彩賽事隨即引發球迷廣泛討論，「欽文抗壓能力太強了，決勝盤真的穩！」、「祝鄭欽文生日快樂，這場勝利拿得太精彩了，繼續衝擊冠軍！」網友們普遍認為，她在主場展現出極強的韌性，對接下來的賽事充滿期待。

鄭欽文在本屆賽事中越戰越勇，先前相繼擊敗卡林斯卡婭與捷克好手布茲科娃挺進16強。她曾直言：「我就是天生不服輸的性格，如果輸掉比賽，會花很長時間消化失利。」她表示主場作戰背負著很大壓力，希望能在家鄉球迷面前打出好表現。如今順利闖入8強，距離她曾在2024年創造的中網女單四強個人最佳戰績僅有一步之遙。

鄭欽文戰勝中網黑馬。（取材自 澎湃新聞）
鄭欽文戰勝中網黑馬。（取材自 澎湃新聞）

查拉耶娃是這屆中網賽事中的「最大黑馬」。（取材自澎湃新聞）
查拉耶娃是這屆中網賽事中的「最大黑馬」。（取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 她對上本屆賽事最大黑馬、亞美尼亞選手查拉耶娃，經過三盤激戰後以6比1、2比6、6比4獲勝，成功闖進女單8強，展現主場作戰的韌性。

  • 她首盤靠穩定發球與ACE球迅速建立優勢，三度破發先拿1盤；雖然次盤失誤增加被扳平，但決勝盤在關鍵分把握更好，最終鎖定勝局。

  • 比賽隔天就是她24歲生日，因此這場勝利被視為送給自己的生日禮物。球迷也普遍稱讚她抗壓能力強、決勝盤穩定，期待她繼續衝擊冠軍。

鄭欽文

上一則

央視揭王星案細節 4天被轉賣3次 發求救暗號「貓餵了沒」

下一則

WTT中國大滿貫 梁靖崑不敵台灣小將 無緣男單16強

延伸閱讀

中網╱鄭欽文艱難過關 約克維奇戲劇性晉級

中網╱鄭欽文艱難過關 約克維奇戲劇性晉級
賽前曾緊張到吐…鄭欽文：體驗過失敗 才更嚮往成功

賽前曾緊張到吐…鄭欽文：體驗過失敗 才更嚮往成功
約克維奇收退賽「大禮」 第7次奪得中網男單冠軍

約克維奇收退賽「大禮」 第7次奪得中網男單冠軍
美網封后首戰失利 芮芭奇娜中網爆冷輸給排名118

美網封后首戰失利 芮芭奇娜中網爆冷輸給排名118

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...