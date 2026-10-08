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AI浪潮 中國頂大博士 年薪可達數百萬

記者張鈺琪／北京8日電
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AI摘要

文章摘要整理：

人工智慧熱潮推升中國頂大博士薪酬，北大、清華頂級實驗室畢業生若投入大模型研發，年薪可達數百萬元，多家科技大廠也以高薪計畫搶人。

人工智慧浪潮下，中國頂尖高校畢業生薪酬持續攀升。媒體報導，北京大學、清華大學頂級實驗室的博士畢業生，如果進入科技大廠的大模型研發項目，年薪可達數百萬元人民幣，部分畢業生的整體薪酬甚至更高。人工智慧新創企業創辦人王浩（化名）說，「大模型現在是最值錢的賽道，而他們是這個時代最值錢的人」。

第一財經報導，近日數位熟悉北京大學博士就業情況的人士透露，人工智慧相關專業博士生畢業後，第一年的薪資達到數百萬元人民幣已「不鮮見」，一些畢業生的整體薪資甚至可以更高。

王浩表示，「北大和清華頂級實驗室畢業博士生，如果進入科技大廠的模型研發項目年薪可達數百萬。」他並介紹，這裡所說的博士年薪，既包括現金收入，也包括股票和期權等激勵計畫。與此同時，一些北京大學碩士畢業生的日薪也達到數千元人民幣。

報導指，目前能為北大、清華畢業生提供高額薪資的企業，包括阿里巴巴、字節跳動等大廠。其中，字節跳動2026屆「Top Seed」大模型頂尖人才校招計畫，計畫招募約30名優秀博士生，專注於大語言模型、機器學習演算法與系統等前沿人工智慧領域。字節跳動希望透過這項計畫，「找到大模型領域前5%的人，做95%的人做不到的事」。

騰訊則推出面向全球頂尖技術人才的「青雲計畫」，為畢業生提供客製化培養方案、核心業務工作機會，以及「極具競爭力的薪酬」。網路流傳的「青雲計畫」薪資標準為「100萬至300萬元人民幣以上，薪資上不封頂」。

科技大廠為何願意開出數百萬元人民幣年薪搶人？王浩以阿里巴巴大模型「千問」為例指出，其持有的數十萬張算力卡意味著近100億美元投入，如果一名博士畢業生能幫助項目優化晶片使用效率，數百萬元人民幣年薪相較之下便不算昂貴。

精華 FAQ

  • 報導指出，北京大學、清華大學頂級實驗室的博士畢業生最受青睞，若進入科技大廠的大模型研發項目，年薪可達數百萬元人民幣，且還可能包含股票與期權。

  • 因為大模型與人工智慧已成為科技大廠重點投入賽道，企業願意用高薪吸引能提升算力效率、演算法與系統能力的頂尖博士，讓第一年薪資達數百萬元變得更常見。

  • 阿里巴巴、字節跳動與騰訊等大廠都在搶人。字節推出2026屆Top Seed計畫，騰訊則以青雲計畫提供客製化培養與極具競爭力薪酬，傳聞上限可達300萬元以上。

人工智慧 阿里巴巴 北京大學

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