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WTT中國大滿貫 梁靖崑不敵台灣小將 無緣男單16強

中國新聞組／北京8日電
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中國選手梁靖崑在WTT中國大滿貫賽止步男單32強。(中新社)
中國選手梁靖崑在WTT中國大滿貫賽止步男單32強。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

WTT中國大滿貫中，梁靖崑復出首戰不敵台灣17歲小將郭冠宏，國乒男單整體失守；混雙則由黃友政、陳熠擊敗隊友晉級八強。

WTT中國大滿貫男單16強戰中，國乒男隊副隊長梁靖崑以1比3不敵年僅17歲的台灣小將郭冠宏，四局比分定格在7-11、2-11、11-6、10-12止步於32強。而混雙16強賽也因為遭遇中國內戰，袁勵岑與王藝迪落敗，剩黃友政與陳熠一對「獨苗」組合挺進8強。

綜合媒體報導，梁靖崑五個月前還在倫敦世乒賽團體賽上，兩次上演「讓二追三」逆轉奇蹟、被球迷冠以「逆轉之王」的稱號，協助中國隊實現男團12連冠並升任副隊長。但賽前他經歷長達半年的療傷與恢復訓練，世界排名由第16位滑落至第31位。

本站作為其傷癒復出首秀，未料第二輪即遭目前成人組世界排名第39位、U19排名高居第五的郭冠宏淘汰。郭冠宏此前曾擊敗林昀儒與德國名將杜達，他賽後坦言對陣梁靖崑時心理壓力極大，只能一拍一拍硬拚。梁靖崑的落敗也凸顯了國乒男單在本屆賽事的全面失守。

本屆國乒男單原報名14人，但頭號種子王楚欽與主力林詩棟即因傷退賽；正賽開打後，首輪陳垣宇、陳俊菘、薛飛出局，第二輪袁勵岑、徐瑛彬、黃友政與梁靖崑接連失利。僅溫瑞博一人拿下直通16強的席位，最終周啟豪在與向鵬的國乒內戰中完成逆轉，本屆賽事男單16強國乒共占據2席。

另外，混雙16強賽也爆出內戰，國乒主力組合袁勵岑與王藝迪遭隊友黃友政與陳熠直落三局「零封」淘汰。如今國乒在混雙八強中，僅剩黃友政與陳熠一對「獨苗」組合。

本場比戰中，黃友政與陳熠展現極佳的接發球強度與落點控制。首局雙方一路拉鋸至8平後，黃友政變直線破防、陳熠挑打連拿分，以11比8先聲奪人；第二局黃友政打出側身擦邊球拉開分差，以11比6再下一城；第三局袁勵岑與王藝迪依舊未能扭轉局勢，最終黃友政與陳熠以11比7鎖定勝局，整場比賽僅讓對手拿下21分。

成功挺進八強的黃友政與陳熠配對僅一年多，下一輪將迎戰日本組合松島輝空與張本美和。

中國組合袁勵岑（左）/王藝迪在WTT中國大滿貫賽止步混雙16強。(中新社)
中國組合袁勵岑（左）/王藝迪在WTT中國大滿貫賽止步混雙16強。(中新社)

精華 FAQ

  • 梁靖崑在男單賽事中以1比3不敵台灣17歲小將郭冠宏，四局比分為7-11、2-11、11-6、10-12，止步於32強，未能晉級16強。

  • 因為王楚欽、林詩棟先後因傷退賽，正賽中又有多名選手在首輪與第二輪接連出局，最終男單16強僅剩2席，整體表現明顯受挫。

  • 黃友政與陳熠在混雙內戰中直落3局擊敗袁勵岑與王藝迪，順利挺進八強，成為目前國乒混雙在八強階段唯一留下的組合。

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