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快快快…最後1分鐘卡點 中國車主駛離高速公路 省下760元

中國新聞組／北京8日電
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中國十一假期高速公路免費通行7日24時結束，一名車主在最後1分鐘卡點駛離高速，省...
中國十一假期高速公路免費通行7日24時結束，一名車主在最後1分鐘卡點駛離高速，省下760元通行費。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

中國十一假期高速免費結束前，部分車主趕在最後1分鐘駛離省下通行費；交通部同時提醒，若來不及可先下高速再重上，避免踩點失敗被收全程費用。

中國十一假期高速公路免費通行7日24時結束，一名車主在最後1分鐘卡點駛離高速，省下人民幣760元（約113.3美元）通行費。收費站收費員不停揮手，近乎揮出「火星子」，高聲催促車主快走。這場搶時闖關中，有人驚險過關，也有人慢了一瞬，被卡在收費通道。

據極目新聞報導，10月7日24時，十一假期高速公路免費通行正式結束。記者在青鄭高速武昌收費站看到，多輛小客車搶在免費車道落桿前通過，不少車主不再「極限卡點」，而是選擇「先下後上」節省通行費。

記者7日23時30分抵達現場，一輛鄂J牌照小車幾乎「踩點」通過，值守工作人員連聲高喊：「快點、快點！」免費通行結束後，記者守候約40分鐘，沒有發現繳納大額通行費的車主。

車主王先生說：「我一看時間趕不上，中途下了一趟高速，再重新上來，這樣就能節省不少錢。」

武昌管理所值班人員表示，現在「極限卡點」的情況已經很少。大部分車主也知道，可就近選擇收費站先駛離高速，再重新駛入，重新駛入後按實際里程正常繳費。

今年十一假期，高速公路繼續對7座及以下小型客車免費通行，時段為10月1日0時至10月7日24時，免費判定以車輛駛離收費站出口的時間為準。

另據快科技引述央視新聞報導，交通運輸部7日提醒，千萬別為省錢冒險「踩零點」駛離高速。免費通行時間以車輛駛離高速公路出口收費車道的時間為準，與駛入入口的時間沒有直接綁定。如果車主已在免費時段駛入高速，但10月7日24時之後才駛離出口，就需要繳納全程通行費。

交通運輸部公路局路網管理處副處長肖遙說：「如果免費通行時間快結束時，您仍在高速公路上，可以選擇最近的出口駛出高速，這樣您之前行駛過的高速費全免。之後您再駛入高速到達目的地時，就算超過了免費時段，也只收取後面這段路的高速費。」

肖遙還提醒，進出收費站應優先選擇同類型車道，ETC駛入就走ETC駛出，人工駛入就走人工駛出，混著走容易導致抬桿失敗。返程前也可透過官方微信、微博、「e路暢通」小程序、交通廣播、導航地圖等管道獲取路況。

精華 FAQ

  • 一名車主在10月7日24時前最後1分鐘駛離高速，成功卡在免費時段內，省下人民幣760元通行費。現場也有其他車輛趕在落桿前通過。

  • 交通部指出，高速免費以車輛駛離出口收費車道的時間為準，不看入口時間。若已在免費時段上高速，但超過10月7日24時才離開，就需繳納全程通行費。

  • 官方建議若接近免費結束時間仍在高速上，可先就近駛出高速，再重新上路。這樣前段里程可免費，後段再按實際里程正常繳費，也較安全穩妥。

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