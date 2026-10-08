武漢新郎廣邀吃席、不用隨禮 百餘人來了 有人自駕12小時

新郎戴先生在社交平台邀約網友前來吃席。（取材自都市快報橙柿互動）

AI摘要 文章摘要整理： 武漢黃陂一場不收紅包的鄉村婚禮因新郎網上邀請而爆紅，百餘名網友從各地遠道赴宴，新人加桌備席熱情款待，成就一場跨越陌生的溫暖盛會。

湖北武漢 黃陂區6日舉行一場鄉村婚禮，新郎戴先生在社交平台邀請網友前來吃席，並表示無需隨禮，最終百餘名網友從上海、廣西及湖北各地赴宴，有人自駕 12小時，有人凌晨轉車趕往現場。

據都市快報報導，這場婚禮於10月6日在武漢黃陂舉行。戴先生原本只是在社交平台分享結婚相關內容，順帶發出吃席邀請，沒想到引來大量網友報名。他提出無需隨禮，只歡迎大家前來感受熱鬧。據九派新聞報導，考慮到網友的熱情，戴先生決定在能力範圍內新增10桌宴席接待來客。

婚禮當天，來自上海、廣西及湖北各地的網友陸續抵達。眾人先在高速服務區集合，再跟隨接親車隊一同前往新郎家中，不少網友還主動幫忙搬運新娘嫁妝，參與接親過程。

這些賓客與新人素不相識，卻各自克服路途辛苦赴約。有人臨時更改旅行計畫，從上海自駕12小時趕到黃陂；咸寧的余女士凌晨休息後，早起趕搭早班車次；廣西的小楊則深夜動身，輾轉兩次換乘前往武漢。

報導指出，新人雖定下不收紅包的規矩，但不少遠道而來的網友仍準備了小紅包，為婚禮添彩。當地特色婚俗也讓外地賓客感到新奇，新郎父母依照習俗在臉上塗抹紅胭脂。主家規畫了停車區域，新郎的家人主動接待來客，化解陌生人初次見面的拘謹。儘管瑣事繁多，新郎仍抽空在群內回覆上百位網友的訊息。

為接待百名網友，新郎一家重新規畫席位，調整座位布局，並預留視野較好的位置，方便網友觀禮拍照，同時增加食材、喜糖與飲品的備貨。新郎另外安排朋友對接網友，負責現場指引。他坦言，得知大量網友要來，內心既驚喜又忐忑，反覆核對各項接待細節，常常熬夜籌備，生怕招待不周。

據報導，宴席特意加桌，現場座無虛席。黃陂肉糕、排骨藕湯等本地特色菜，以及鱸魚、大閘蟹等菜餚陸續上桌，不少網友稱讚食材品質好、席面豐盛。大家表示，新人一家待客周到，自己被當作貴客對待，體驗感極佳。

賓客們紛紛表示這場婚禮難得。上海來的吳先生放棄原定的雲南行程，專程赴宴，他認為原汁原味的鄉土婚禮與商業化景點截然不同，此行十分值得。在武漢讀書的陝西青年小霍，赴宴前一晚只休息了4小時，他對黃陂獨有的美食印象深刻。

當晚，煙花點亮黃陂鄉村夜空，婚禮結束。

新郎表示，原本只屬於兩個家庭的喜事，變成一場眾人相聚的盛會，籌備雖然辛苦，但看到大家真誠的笑容，所有疲憊都一掃而空。他說，這場相聚讓他感受到網路之下陌生人樸素的善意，這份來自五湖四海的祝福，會成為婚姻裡珍貴的回憶，他也將帶著這份溫暖，和妻子好好經營往後的生活。

圖為宴席上的菜品。（取材自都市快報橙柿互動）

圖為婚禮迎賓處的海報。（取材自都市快報橙柿互動）