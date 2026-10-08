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「就在客廳正上方」成都二手房樓頂有座墳 埋著7歲男童

中國新聞組／北京8日電
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成都金堂縣李女士反映，稱自己買的二手房客廳樓板上面有座墳。（取材自 都市快報橙柿...
成都金堂縣李女士反映，稱自己買的二手房客廳樓板上面有座墳。（取材自 都市快報橙柿互動）

AI摘要

文章摘要整理：

成都金堂縣一名女子購入的二手房頂樓天台竟有墳墓，據稱埋著7歲男童，警方已介入開挖並取走屍骨，事件引發網民震驚，真相仍待進一步調查。

四川成都金堂縣一名李姓女子2017年購入一套二手房，居住單位位於一幢樓宇的7樓頂層，房屋其後一直出租。直至今年10月4日，她從鄰居口中得知，自己客廳樓板正上方、頂樓天台位置，竟然有一座墳墓，而墳內據稱埋葬一名7歲男童。警方接報後已到場開挖，並取走發現的部分屍骨作進一步鑑定。

大風新聞報導，據李女士7日向媒體反映，她於2017年購入涉事二手房，過去八年多一直將單位出租，期間從未得知樓頂存在墳墓。直到4日，她才從鄰居處獲悉，天台、即其客廳樓板正上方的位置有一座簡易墳墓。

鄰居稱，墳內埋葬的是一名7歲男童，男童生前曾居住在當地，據稱2009年9月因病去世後被埋葬在該處。不過，男童為何被安葬在樓頂，以及具體埋葬經過，鄰居表示並不清楚。

得悉消息後，李女士隨即報警。警方到場後對墳墓進行開挖，在現場發現部分疑似人體屍骨，目前相關屍骨已由警方取走，進一步鑑定其身分及相關情況。至於男童的死因、埋葬原因以及是否涉及其他問題，目前仍有待調查結果確認。

記者在現場看到，該墳係用建渣堆起的簡易墳，中間被挖出一個坑。李女士指著手機裡的照片說：「哎你看嘛，昨天牙齒都還在裡面。」李女士認為，當初購買二手房時，原房東隱瞞了7樓頂上有墳這一信息，對房屋造成一定影響。她希望找到原房東讓其承擔一定責任，但目前聯繫不上原房東。

事件曝光後引發網民熱議，不少人直呼「太恐怖」、「背脊發涼」，亦有人對男童當年的死亡及安葬經過提出疑問。不過，目前網路流傳的各種猜測均未獲官方證實，男童身分、死亡原因及當年埋葬經過，仍有待警方進一步調查及鑑定結果。

警方到場將墳挖開，發現部分屍骨。（取材自大風新聞）
警方到場將墳挖開，發現部分屍骨。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 墳墓位於成都金堂縣涉事二手房的7樓頂層天台，位置就在屋主客廳樓板正上方。李女士是透過鄰居告知才得知此事，過去8年多一直不知情。

  • 鄰居稱墳內埋葬的是一名7歲男童，生前曾居住在當地，並據稱於2009年9月因病去世後被安葬於此。不過，男童為何葬在樓頂，仍無明確說法。

  • 李女士得知後已報警，警方到場後對墳墓進行開挖，並取走部分疑似人體屍骨作進一步鑑定。李女士則希望找到原房東，追究其隱瞞資訊的責任。

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