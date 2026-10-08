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「只盼夢中常遇」寧波老人14年寫622萬字情書給亡妻

中國新聞組／北京8日電
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陳秀康在看寫給亡妻的日記。（取材自寧波晚報）
陳秀康在看寫給亡妻的日記。（取材自寧波晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

寧波88歲老人陳秀康在妻子過世後14年持續寫日記，累積622萬字，用日常瑣事與回憶向亡妻訴說思念，感動許多網友。

「我最大的願望，是能在夢中經常遇到你……」這是寧波88歲老人陳秀康寫給亡妻鄭淑香的「情書」。14年來，他共累積寫了25本、3000餘篇，共計622萬字的日記，字裡行間，都是對妻子的愛。故事曝光後，惹哭不少網友。

據寧波晚報報導，陳秀康為鎮海人，曾有17年軍旅生涯，駐守過海南與廣州。他和鄭淑香經人介紹相識，婚前僅見面三次，隨後登記結婚。鄭淑香當時任職於地方財政部門，喜好描摹花鳥、舞劍與蒔花。婚後夫妻倆聚少離多，每年相守時間僅約一個月，兩人主要透過書信往來分享生活與近況，其間，有了愛情的結晶——兩個女兒。陳秀康轉業後，一家人得以團聚。

好景不常，在2012年暮春，72歲的鄭淑香因病離世。在妻子離世後的第63天，陳秀康拿起筆開始記錄生活，以及對愛妻的思念。陳秀康表示：「我就當她還在，想把每天的事講給她聽。」

據報導，他在首篇日記中寫道：「從今天起，我決定開始寫日記，我要把一天中發生的事情記錄下來，更要緊的是把我想對妳說的話，用文字表達出來。我想，認真地寫好每一天的日記，是我對妳的一片誠意，是我向妳表示愛意的一條渠道，更是我對妳的離去有著無限悲傷的一種表達方式……」。

自此，每天晨起書寫，成為陳秀康的日常習慣。日記內容涵蓋三餐冷暖、晚輩近況、城市變遷與四季更迭，也記錄深藏心底的回憶。陳秀康會拄杖漫步老街，將市井景象悉數記下，就如與妻子相守一樣。

陳秀康的兩個女兒表示，日記字裡行間皆是父親對母親深深的感情。這些年來，親友曾多次為陳秀康介紹老伴，均被其婉言謝絕，因為在陳秀康心中，愛妻「阿香」的位置無可替代。隨著年事漸高，陳秀康如今已無法每日執筆，轉為天天翻閱已印製成冊的日記。

陳秀康表示，有時看到某段文字會一時疑惑當時發生的事情，但再往下看，點點滴滴的回憶便會重現。在日記的每一頁中，其實陳秀康都在說同一句話：「妳走了以後，我才知道，原來有那麼多話，我想跟妳說一輩子……」。

精華 FAQ

  • 因為妻子鄭淑香在2012年離世後，他希望把每天發生的事都講給她聽，於是從第63天開始寫日記，長期記錄思念與生活點滴。

  • 陳秀康共寫了25本、3000餘篇日記，合計622萬字，內容包括三餐冷暖、晚輩近況、城市變遷、四季更迭，以及他對亡妻的回憶。

  • 兩個女兒認為字裡行間都是真切感情，親友雖多次介紹老伴，他都婉拒，因為在他心中「阿香」無可取代，如今則改為天天翻閱已成冊的日記。

財政部

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