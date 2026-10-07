「牛大媽」彭玉93歲離世 17歲登台、67歲摘國際影后獎

彭玉17歲便踏上話劇舞台，從此與表演結下長達數十年的緣分。(取自新浪網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國資深演員彭玉以《東北一家》中的「牛大媽」廣為人知，從17歲登台到93歲離世，走過逾70年演藝路，並曾在67歲時憑《月圓今宵》獲國際獎項肯定。

中國資深演員彭玉7日離世，享年93歲。中國視協演員工作委員會表示，影視表演藝術家、國家一級演員、中國視協演員工作委員會顧問彭玉，於10月7日上午10時27分在珠海安詳離世。從17歲登上話劇舞台，到晚年仍活躍於影視作品，彭玉的演藝生涯長達70餘年，其中以「東北一家」中的「牛大媽」一角深入人心。

彭玉1934年1月26日出生於黑龍江省哈爾濱市呼蘭區，17歲便踏上話劇舞台，在「鋼鐵是怎樣煉成的」中飾演紅軍妹妹，從此與表演結下長達數十年的緣分。1964年出演首部電影「千萬不要忘記」，此後雖經歷演藝生涯的起伏，始終沒有放下對表演的熱愛。

2001年，67歲的彭玉憑電影「月圓今宵」迎來演藝生涯的重要高峰，不僅獲得第5屆上海國際電影節金爵獎最佳女主角獎，也拿下第21屆中國電影金雞獎最佳女配角獎，以高齡在影壇獲得肯定，成為中國電影界少見的晚年仍能摘得重要獎項的演員。

彭玉最為觀眾熟悉的角色，則是情境喜劇「東北一家」中的退休 護士長「牛大媽」陳久香。劇中的她思想傳統、做事認真，說話直來直往，卻有著刀子嘴、豆腐心的性格，是一家人的主心骨。無論面對丈夫、兒子或外孫，她都展現出東北女性爽朗又溫暖的一面。彭玉以自然、不做作的演技，將人物的善良、樸實與幽默詮釋得十分鮮明，「牛大媽」也成為許多觀眾對她最深刻的螢幕記憶。

除了「東北一家」，彭玉代表作品還包括「空鏡子」、「我和老媽一起嫁」、「老爸老媽兄弟姐妹」、「婆家娘家」及「誰來伺候媽」等，演出橫跨話劇、電影與電視劇，留下多個經典角色。

彭玉(右)17歲便踏上話劇舞台，從此與表演結下長達數十年的緣分。(取自新浪網)