WTT中國大滿貫 孫穎莎止步32強 曝前晚發燒、亞運消耗大

10月7日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/16決賽中，泰國選手奧拉萬·帕拉南3：1戰勝中國選手孫穎莎，晉級16強。圖為奧拉萬·帕拉南（左）慶祝勝利。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 孫穎莎在WTT中國大滿貫女單次輪以1：3不敵泰國選手帕拉南，賽後坦言前一晚發燒且亞運後消耗過大，將休養調整後再戰。

WTT中國大滿貫賽爆出開賽以來最大冷門，5日才重返女單世界排名第一的國乒女單名將孫穎莎 ，7日在決賽苦戰四局後，以1：3不敵世界排名僅第101位的泰國 資格賽選手帕拉南，止步女單32強。由於她比賽時面露疲態，多次出現眉頭緊鎖、扶腰調整的動作，賽後她坦言，前一晚發燒且亞運會後體能消耗巨大，但強調身體狀況在可控範圍內。

綜合媒體報導，本場對決孫穎莎雖以11：8拿下首局，但隨後狀態慢熱且失誤偏多，遭帕拉南以4：11、10：12、10：12連破三局逆轉。此役不僅是孫穎莎首次在WTT大滿貫賽第二輪遭淘汰，也是她與帕拉南四次交手來的首敗。

對手帕拉南賽後受訪時直言，比賽中觀察到孫穎莎動作變慢、狀態欠佳，很遺憾聽到她發燒的消息，並祝福她早日康復。

報導指出，在賽後的新聞發布會上，孫穎莎首先稱讚對手：「我覺得帕拉南的發揮非常出色，包括對這場比賽的準備，在場上打得非常好。」談到自己，孫穎莎表示：「從亞運會結束後馬不停蹄來到中國大滿貫，自己也非常想打好這一站比賽，但可能確實有一些身體方面的因素，包括亞運會整個賽程的緊密度、比賽的強度，整體消耗確實比較大。」

孫穎莎說，自己在比賽前一晚發燒，「雖然今天退燒了，但在場上的表現還是不盡如意，自己也想以最快的時間恢復，但還是有一些遺憾，包括可能運氣差一些。」

孫穎莎表示，自己會以最飽滿的精神狀態，迎接下面的比賽。「我覺得自己的身體狀態目前還在可控範圍內，也在積極配合治療，希望大家能多給予一些鼓勵，不要過度擔心。」

她透露，接下來將利用半個多月的時間積極調整與治療身體，目標以最飽滿的精神狀態迎戰下一個賽事「法國WTT蒙佩利爾冠軍賽」。

孫穎莎止步32強的消息令不少球迷覺得心疼，許多球迷在社交平台表示「莎莎辛苦了」、「好好休息」，認可她帶傷出戰的付出。由於此次王楚欽、林詩棟因傷退賽，孫穎莎的混雙也取消；部分評論認為，連續高強度參賽給球員身體帶來負擔，呼籲當局多關注運動員健康管理。

孫穎莎發布會落座瞬間面露疼痛。（取材自微博視頻號）

10月7日，孫穎莎在比賽中發球。（新華社）