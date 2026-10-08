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94歲郭秀蘭離世 南京大屠殺剩20倖存者 今年4人離世

中國新聞組／北京8日電
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南京大屠殺倖存者郭秀蘭7日離世，享年94歲。（取材自京報網）
南京大屠殺倖存者郭秀蘭7日離世，享年94歲。（取材自京報網）

AI摘要

文章摘要整理：

南京大屠殺倖存者郭秀蘭7日離世，享壽94歲，使在世倖存者減至20人；今年已有4人過世，歷史見證者持續凋零。

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館消息，南京大屠殺倖存者郭秀蘭於7日上午10時左右在家中離世，享年94歲。截至目前，由南京市侵華日軍受害者援助與南京大屠殺歷史記憶傳承協會登記在冊的在世倖存者僅剩20人。見證者逐年減少，今年已有四人離世。

香港文匯報報導，郭秀蘭生於1932年10月8日，日軍攻占南京前，她與爺爺郭敬華、父母及兩個妹妹住在南京北珍珠巷。1937年12月日軍進城後，一天上午約9、10時，三名日本兵循著孩子哭聲找到防空洞，向洞內以機槍掃射約半小時。當時僅五歲的郭秀蘭趴在地上一動也不敢動，直到日本兵離開。她的父母和年幼妹妹則在槍擊中遇害。

郭秀蘭生前回憶，妹妹死在母親懷中，父親則睜大雙眼抱著母親。隔天，日本兵再次來到防空洞，澆上汽油焚燒遺體，大火持續一日一夜，最終連防空洞也被燒塌。

今年是南京大屠殺慘案發生89周年，今年已有四名倖存者離世。1月1日晚，95歲的潘巧英離世；她6歲時曾目睹日本兵以刺刀殺害爺爺、父親及表哥等親人。翌日，96歲的徐德明亦離世，他的父親1937年遭日軍抓走後，在清涼山一帶遭集體屠殺。3月18日，101歲的關舜華離世，她生前曾回憶與母親躲在稻草堆中躲避日軍。

據中通社報導，南京1987年首次統計南京大屠殺倖存者時，在冊者共有1756人，如今僅剩20人。隨著倖存者逐年離世，親歷這段歷史的見證者正快速減少，歷史記憶的保存與傳承也更顯重要。

郭秀蘭。（新華社資料照片）
郭秀蘭。（新華社資料照片）

精華 FAQ

  • 據紀念館消息，郭秀蘭於7日上午10時左右在家中離世，享年94歲。她是南京大屠殺倖存者之一，她的離世也讓在世倖存者數量再度下降。

  • 由南京市侵華日軍受害者援助與南京大屠殺歷史記憶傳承協會登記在冊的在世倖存者，目前僅剩20人。相較1987年首次統計的1756人，數量已大幅減少。

  • 郭秀蘭回憶，1937年日軍進城後，三名日本兵曾循聲找到防空洞，以機槍掃射約半小時，她的父母和年幼妹妹當場遇害，隔天遺體還遭汽油焚燒。

香港 日本 槍擊

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