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「龍餐館」票房破23億將角逐奧斯卡 85後導演戰績超100億

記者張鈺琪／綜合報導
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由文牧野執導、沈騰領銜主演的電影「歡迎來龍餐館」，將代表中國角逐第99屆奧斯卡金...
由文牧野執導、沈騰領銜主演的電影「歡迎來龍餐館」，將代表中國角逐第99屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《歡迎來龍餐館》票房破23.56億元並獲中國申報奧斯卡最佳國際影片，文牧野也憑此讓個人執導總票房突破100億元。

由中國導演文牧野執導、男星沈騰領銜主演的中國電影「歡迎來龍餐館」，將代表中國角逐第99屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。該片截至7日累計票房已超過人民幣23.56億元(約3.5億美元)，暫居2026年中國年度票房第二。文牧野個人的執導票房亦藉此突破100億元大關，創下「85後」中國導演的首例紀錄。

「歡迎來龍餐館」官方微博7日宣布上述消息。該片由文牧野執導，沈騰領銜主演，蔣奇明、奧馬爾．謝里夫主演，李治廷特別出演。

「歡迎來龍餐館」以2003年伊拉克戰爭為背景，講述沈騰飾演的中國廚師徐福，為還債遠赴中東經營中餐館，卻在戰亂中被迫捲入衝突，並在求生過程中守護孩童的故事。

影片自8月11日暑期檔上映至今已近2個月，今年十一檔期間也維持熱度。截至7日，累計票房已超過23.56億元，位居2026年中國年度票房榜第二名，僅次於票房44.2億元的「飛馳人生3」。

文牧野日前在上海電影工作會上表示，在他看來，以戰火裡的中餐館為切口，用美食與戰爭形成強烈對照，刻畫被戰爭裹挾的普通人，探討「戰爭中不存在局外人」的現實，希望觀眾體會和平的珍貴。

極目新聞報導，電影「歡迎來龍餐館」在今年暑期檔上映後，很多觀眾都評價該片有衝奧斯卡的實力。老搭檔徐崢也特意發文，稱讚文牧野「不光是中國最優秀的青年導演，放眼國際也是屈指可數」。

「龍餐館」是現年41歲的文牧野繼「奇蹟·笨小孩」後第二度取得「申奧」資格，過去他曾憑藉現象級電影「我不是藥神」一戰成名。

8月28日，電影「歡迎來龍餐館」主創團隊到北京大學百周年紀念講堂，導演文牧野（左...
8月28日，電影「歡迎來龍餐館」主創團隊到北京大學百周年紀念講堂，導演文牧野（左）、主演蔣奇明（右）等主創成員分享創作心路。(中新社)

針對許多觀眾評價其作品「從不失手」，文牧野在路演時坦言，他並不知道怎麼才能做到不失手，「當我回頭看自己的電影的時候，好多地方我都覺得我是失手的，說實話我是覺得不滿足的。但是沒辦法，那都是遺憾的東西，我爭取下一次能夠做得再好一點。」

為了能盡量減少遺憾，文牧野這些年來也刻意減緩創作速度，「稍微慢一點，沉下心來，多花時間研究研究，爭取下一次能拍出大家喜歡的東西。」

美國影藝學院預計於12月15日公布最佳國際影片獎初選名單，明年1月21日揭曉最終5部提名作品，第99屆奧斯卡頒獎典禮則預定於明年3月14日在洛杉磯舉行。

文牧野導演戰績。(取材自極目新聞)
文牧野導演戰績。(取材自極目新聞)

精華 FAQ

  • 因為它不僅由文牧野執導、沈騰主演，還將代表中國角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片；同時影片票房已破23.56億元，兼具市場成績與國際話題性。

  • 影片以2003年伊拉克戰爭為背景，講述中國廚師徐福到中東經營中餐館，卻在戰亂中被迫捲入衝突，並在求生過程中守護孩童，凸顯戰爭中普通人的處境。

  • 《歡迎來龍餐館》讓他成為第二度取得「申奧」資格，也使其個人執導票房突破100億元，成為首位達成此成就的85後中國導演，顯示其商業與口碑雙重實力。

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