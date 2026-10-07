鄭欽文三盤淘汰黑馬 晉級中網8強「24歲生日最好禮物」
鄭欽文在中網女單第四輪歷經三盤激戰擊敗黑馬查拉耶娃，順利晉級八強，也為即將到來的24歲生日送上最佳禮物。
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鄭欽文在中網女單第四輪歷經三盤激戰擊敗黑馬查拉耶娃，順利晉級八強，也為即將到來的24歲生日送上最佳禮物。
中國網球公開賽女單第四輪10月7日打響，東道主選手鄭欽文展現強大心理素質，歷經三盤苦戰，以6：1、2：6、6：4，擊敗本屆賽事「最大黑馬」亞美尼亞選手查拉耶娃(Alina Charaeva)，順利挺進八強。10月8日適逢鄭欽文的生日，這場硬仗的勝利，無疑成為她送給自己24歲生日最好的禮物。
澎湃新聞報導，這場比賽前，查拉耶娃剛爆冷淘汰新科世界第一兼美網冠軍芮芭奇娜(Elena Rybakina)，競技狀態極佳。首盤比賽中，鄭欽文憑藉優異的發球發揮，打出時速超過180公里的ACE球並三度破發，輕鬆以6：1先拔頭籌。然而次盤查拉耶娃迅速調整，加上鄭欽文失誤增多，以2：6被扳回一城。進入決勝盤，雙方比分拉鋸，最終鄭欽文在關鍵時刻展現更穩定的實力，順利以6比4鎖定勝局。
談及發球技術的提升，鄭欽文曾透露：「前段時間沒怎麼練發球，所以有些不穩定，還有進步的空間。而且進攻銜接還是做得一場比一場好，值得慶賀。」她在前兩輪比賽中連續打出超過兩位數的ACE球，一發成功率也穩定在60%左右，展現出極強的競技狀態調整能力。
這起精彩賽事隨即引發球迷廣泛討論，「欽文抗壓能力太強了，決勝盤真的穩！」、「祝鄭欽文生日快樂，這場勝利拿得太精彩了，繼續衝擊冠軍！」網友們普遍認為，她在主場展現出極強的韌性，對接下來的賽事充滿期待。
鄭欽文在本屆賽事中越戰越勇，先前相繼擊敗卡林斯卡婭與捷克好手布茲科娃挺進16強。她曾直言：「我就是天生不服輸的性格，如果輸掉比賽，會花很長時間消化失利。」她表示主場作戰背負著很大壓力，希望能在家鄉球迷面前打出好表現。如今順利闖入8強，距離她曾在2024年創造的中網女單四強個人最佳戰績僅有一步之遙。
她先靠強勢發球以6：1拿下首盤，次盤雖因失誤增加以2：6被扳平，但在決勝盤頂住壓力，最終以6：4鎖定勝利，順利晉級8強。 因為比賽在10月7日進行，而10月8日就是鄭欽文的生日。她在主場經歷三盤苦戰後拿下關鍵勝利，不僅晉級下一輪，也為生日增添特別意義。 她本屆賽事持續展現高水準，前幾輪已連續轟出多記ACE球，一發成功率也維持在約60%。她的進攻銜接與抗壓能力提升，距離個人中網四強紀錄更近一步。
精華 FAQ
她先靠強勢發球以6：1拿下首盤，次盤雖因失誤增加以2：6被扳平，但在決勝盤頂住壓力，最終以6：4鎖定勝利，順利晉級8強。
因為比賽在10月7日進行，而10月8日就是鄭欽文的生日。她在主場經歷三盤苦戰後拿下關鍵勝利，不僅晉級下一輪，也為生日增添特別意義。
她本屆賽事持續展現高水準，前幾輪已連續轟出多記ACE球，一發成功率也維持在約60%。她的進攻銜接與抗壓能力提升，距離個人中網四強紀錄更近一步。
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