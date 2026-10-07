氣笑了…倫敦買的大本鐘冰箱貼 拍的是鄭州學校 巴黎鐵塔海報也有事

有遊客在英國倫敦購買印有大本鐘的冰箱貼，比對後發現照片實為河南鄭州的學校街景。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 多名遊客發現，在倫敦與巴黎購買的景點文創商品其實用了中國國內仿建建築照片，從大本鐘冰箱貼到艾菲爾鐵塔海報都鬧出烏龍。

近日有網友發布「避雷帖」引發網路熱烈討論，多名遊客反映在國外景點購買的文創紀念品，上面的照片竟是中國國內的仿建建築。有遊客在英國倫敦購買印有大本鐘的冰箱貼，比對後發現照片實為河南鄭州 的學校街景；亦有遊客在法國巴黎購買艾菲爾鐵塔海報，回國後才赫然發現，畫面中的建築其實來自浙江杭州。

根據極目新聞報導，一名網友發文表示，在倫敦隨手買了冰箱貼帶著去大本鐘打卡，「當時還在納悶，為什麼怎麼凹都凹不出一模一樣的構圖，只當是角度沒找對。」直到回國後才發現上面印的竟是鄭州西亞斯學院的倫敦街，讓他氣笑坦言：「大老遠帶了張人家學生宿舍的照片回國。」畫面顯示，冰箱貼的鐘表盤下方有一排房屋，與真實的大本鐘建築設計明顯不符。

另一位購買同款冰箱貼的遊客透露，自己今年5月去倫敦旅遊時以硬幣購入該商品，當時雖覺得不太像但並未深思，直到看見貼文才恍然大悟，直呼「完全受不了」。這起跨國文創烏龍隨即引發網友爆笑，不少人在評論區打趣留言：「冰箱貼跟著博主也算是落葉歸根了。」

類似的「異地打卡」狀況並非孤例。遊客張先生今年8月在巴黎塞納河畔的報刊亭，花了5歐元購買兩張海報，回國準備裝框時，本身從事建築行業的他注意到，艾菲爾鐵塔旁有兩棟高層住宅。經常去杭州的他仔細辨認後，確認該照片拍攝的是杭州臨平天都城的仿建建築，而非巴黎當地的實際景觀。