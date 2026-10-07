我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

氣笑了…倫敦買的大本鐘冰箱貼 拍的是鄭州學校 巴黎鐵塔海報也有事

中國新聞組╱北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有遊客在英國倫敦購買印有大本鐘的冰箱貼，比對後發現照片實為河南鄭州的學校街景。(...
有遊客在英國倫敦購買印有大本鐘的冰箱貼，比對後發現照片實為河南鄭州的學校街景。(取材自極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

多名遊客發現，在倫敦與巴黎購買的景點文創商品其實用了中國國內仿建建築照片，從大本鐘冰箱貼到艾菲爾鐵塔海報都鬧出烏龍。

近日有網友發布「避雷帖」引發網路熱烈討論，多名遊客反映在國外景點購買的文創紀念品，上面的照片竟是中國國內的仿建建築。有遊客在英國倫敦購買印有大本鐘的冰箱貼，比對後發現照片實為河南鄭州的學校街景；亦有遊客在法國巴黎購買艾菲爾鐵塔海報，回國後才赫然發現，畫面中的建築其實來自浙江杭州。

根據極目新聞報導，一名網友發文表示，在倫敦隨手買了冰箱貼帶著去大本鐘打卡，「當時還在納悶，為什麼怎麼凹都凹不出一模一樣的構圖，只當是角度沒找對。」直到回國後才發現上面印的竟是鄭州西亞斯學院的倫敦街，讓他氣笑坦言：「大老遠帶了張人家學生宿舍的照片回國。」畫面顯示，冰箱貼的鐘表盤下方有一排房屋，與真實的大本鐘建築設計明顯不符。

另一位購買同款冰箱貼的遊客透露，自己今年5月去倫敦旅遊時以硬幣購入該商品，當時雖覺得不太像但並未深思，直到看見貼文才恍然大悟，直呼「完全受不了」。這起跨國文創烏龍隨即引發網友爆笑，不少人在評論區打趣留言：「冰箱貼跟著博主也算是落葉歸根了。」

類似的「異地打卡」狀況並非孤例。遊客張先生今年8月在巴黎塞納河畔的報刊亭，花了5歐元購買兩張海報，回國準備裝框時，本身從事建築行業的他注意到，艾菲爾鐵塔旁有兩棟高層住宅。經常去杭州的他仔細辨認後，確認該照片拍攝的是杭州臨平天都城的仿建建築，而非巴黎當地的實際景觀。

精華 FAQ

  • 因為冰箱貼上的大本鐘構圖怎麼對都不像實景，回國後比對才發現，照片其實是河南鄭州西亞斯學院附近的街景，不是倫敦的大本鐘。

  • 張先生回國後發現，海報中艾菲爾鐵塔旁的兩棟高層住宅，並非巴黎景觀，而是浙江杭州臨平天都城的仿建建築，因此屬於取景錯置。

  • 因為遊客以為買到的是當地限定紀念品，結果卻是中國仿建景觀照片，形成強烈反差與笑點，也讓不少人感嘆商品內容和標示嚴重不符。

河南 鄭州

上一則

友好？造勢？金卡戴珊穿改良式龍紋旗袍登長城 網友評價兩極

下一則

緬甸電詐據點距雲南口岸不到200公尺 3個月關停7.5萬門號

延伸閱讀

章若楠曾推薦…巴黎街頭中國麻辣燙店 人均排隊半小時

章若楠曾推薦…巴黎街頭中國麻辣燙店 人均排隊半小時
長城新頂流「小白貓」紅遍全球 外國網友爭相求偶遇

長城新頂流「小白貓」紅遍全球 外國網友爭相求偶遇
「冤種三件套」？中國景區文創商品高度同質化又貴挨轟

「冤種三件套」？中國景區文創商品高度同質化又貴挨轟
賈永婕巴黎時尚街拍被指像「貼痠痛貼布」 本人高EQ回應

賈永婕巴黎時尚街拍被指像「貼痠痛貼布」 本人高EQ回應

熱門新聞

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕