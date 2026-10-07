友好？造勢？金卡戴珊穿改良式龍紋旗袍登長城 網友評價兩極

金卡戴珊攜母親克里斯詹納、妹妹科勒卡戴珊及多位家族幼童，現身北京慕田峪長城。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 卡戴珊家族到訪北京長城，金卡戴珊等人以改良旗袍拍攝大片引發兩極評價，背後同時帶有為NikeSKIMS中國首店與真人秀節目造勢的商業目的。

知名話題家族卡戴珊一家（Kardashian Family）日前再次震撼社交網絡。金卡戴珊（Kim Kardashian）攜同母親克里斯詹納（Kris Jenner）、妹妹科勒卡戴珊（Khloé Kardashian）以及多位家族幼童，現身北京慕田峪長城，並以一組身著改良旗袍的大片強勢登上微博 熱搜榜，引發海內外網民熱議。

據悉，卡戴珊家族此次的中國行程相當緊湊。在完成上海的活動後，一行人轉戰北京，並由知名企業家王石的妻子田樸珺擔任全程地陪。在長城拍攝現場，金卡戴珊選穿一襲精心設計的龍紋掛脖露背改良旗袍，展現其標誌性的曲線美；母親克里斯則選擇墨藍色優雅旗袍，呈現沉穩典雅氣場；科勒則以黑色剪裁旗袍搭配運動鞋，呈現美式街頭與東方元素的混搭風格；隨行的家族成員與孩子們也紛紛穿上紫色中式童裝，全員亮相氣勢十足。

照片與影片曝光後，隨即引爆極高話題度。支持者認為，卡戴珊家族主動穿上中國傳統服飾、登上地標建築，展現出對在地文化的友好與興趣，是推廣東方美學與跨文化交流的極佳範例。

然而，網上也出現不少質疑聲音。部分網友直言，金卡戴珊過於緊身且大面積露背的改良造型，雖然吸睛，但缺乏傳統旗袍含蓄內斂的韻味，更像是「套上立領的歐美紅毯禮服」，與古老肅穆的長城背景產生強烈的視覺落差。

事實上，這場轟轟烈烈的「長城旗袍秀」絕非一次簡單的家族旅遊。業內人士指出，卡戴珊家族此次中國行具有明確的商業導向。首要任務即為金卡戴珊與耐吉合作的個人品牌 NikeSKIMS 在上海興業太古匯開設的中國首店造勢。

此外，隨行的龐大專業攝製團隊全程跟拍，據悉相關素材將被收錄於知名真人秀節目「與卡戴珊同行」（The Kardashians）第八季的「中國特輯」中。這是該家族節目首次前來中國實地取景，將東方地標、旗袍元素與美式頂級流量碰撞，無疑為節目創造了極高的全球話題度。

從上海首店開幕到北京長城大片，卡戴珊家族再次展現其精準的流量製造能力。無論評價好壞，這場結合文化符號與商業策略的長城行，已經成功鎖定全球觀眾的目光。