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高芙喊「燈光閃」重打 逆轉中國16歲小將 網批搶劫比賽

中國新聞組／北京7日電
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10月5日，孫心然在比賽中發球。(新華社)
10月5日，孫心然在比賽中發球。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國網球公開賽爆發爭議判罰，高芙因燈光干擾獲重打後逆轉16歲孫心然晉級16強，賽後遭批搶劫比賽，她則否認作弊並指控遭種族歧視霸凌。

中國網球公開賽女單第三輪爆發爭議判罰，世界排名第四的美籍名將高芙（Coco Gauff）在對陣16歲中國小將孫心然的關鍵時刻，因投訴燈光閃爍獲得重打機會並順利逆轉，最終以7比5、6比1獲勝晉級16強。賽後此舉引發廣大球迷與網民聲討，高芙則發文駁斥作弊指控，強調自己完全遵守規則，並透露遭逢嚴重種族歧視網路霸凌。

東方體育日報報導，賽事首盤高芙以4比5落後進入非保不可的第10局，在雙方打成15平、高芙失分後，她突然向裁判投訴場邊廣告牌燈光閃爍造成干擾。

裁判經影片回放後給予高芙重打機會，高芙隨即連拿3局逆轉拿下首盤；第二盤孫心然情緒受判罰波動影響以1比6落敗，賽後不禁淚灑球場。

爆發爭議後，大批球迷湧入高芙社群頁面抨擊「欺負16歲孩子」、「騙子與裁判搶劫了比賽」。質疑她占年輕選手便宜、靠不公判罰改變比賽走勢。

面對鋪天蓋地的質疑與種族歧視私訊，高芙發文澄清表示，發球時確實看到燈光閃爍，依賽前告知的規則可在該分結束後或對手擊球前舉手要求鷹眼挑戰與回放，強調「規則不是我制定的，我只是遵守規則」。她強調自己「不是作弊者，也不是小偷」。

高芙補充透露，賽後已向孫心然致歉並獲得對方理解，非常能共情其情緒。首次參加成年賽事即闖進32強創紀錄的孫心然則表示，落淚主要是關鍵分有機會卻因自身情緒波動沒拿下，「看到機會從眼前流失才導致情緒崩潰」。

10月5日，在北京進行的2026中國網球公開賽女子單打第三輪比賽中，中國選手孫心...
10月5日，在北京進行的2026中國網球公開賽女子單打第三輪比賽中，中國選手孫心然0比2不敵美國選手高芙，無緣16強。兩人賽後致意。(新華社)

精華 FAQ

  • 她在首盤關鍵局發現場邊廣告牌燈光閃爍，向裁判提出投訴。經影片回放後，裁判認定可重打該分，讓她得以重新掌握局勢。

  • 高芙先在首盤4比5落後時靠重打扭轉局面，連拿3局以7比5拿下；第二盤則以6比1擊敗孫心然，最終直落2盤晉級16強。

  • 高芙表示自己只是依照賽前規則行事，強調「規則不是我制定的」，否認作弊與偷走比賽，並透露賽後已向孫心然致歉，也遭遇嚴重種族歧視訊息。

種族歧視

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