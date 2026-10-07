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婚宴14道菜上錯7道 新郎父親大罵「沒面子」 南昌酒店回應了

中國新聞組／北京7日電
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鉑金喜悅宴會中心。（取材自都市現場）
鉑金喜悅宴會中心。（取材自都市現場）

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文章摘要整理：

胡先生為兒子在南昌辦婚宴，事後發現14道菜有7道上錯，認為嚴重影響面子；酒店承認誤用舊菜單並提高賠償至2萬元，但雙方仍未達成共識。

「朋友、親戚都說酒席辦得太差了，讓我很沒有面子。」江西南昌一名胡先生為兒子籌辦婚宴，提前數月向酒店訂席並支付定金，婚禮結束後卻發現，他花了64900元（人民幣，下同，約9646美元）辦的婚宴，原本確認好的14道菜中，竟有七道與當初預訂的菜單不符。酒店承認是工作人員下單時誤用了舊版菜單，雙方事後多次協商，酒店將賠償方案提高至2萬元，仍未能獲得胡先生認可。

都市現場報導，胡先生今年2月在南昌市新建區鉑金喜悅·宴會中心預訂婚宴，選定每桌2599元的套餐，並當場支付1萬元定金，為兒子10月3日的婚禮做準備。

婚宴結束後，胡先生依照約定支付了5萬4900元尾款，原以為婚禮圓滿落幕，隔天卻陸續收到親友反映，認為當天的婚宴菜品與預期有落差。胡先生抱怨：「我的朋友、親戚都說我的酒席辦得太差了，菜餚上得太差了。我親家跟我兒子說，好像菜換掉了，跟以前發給他的菜單不一樣。這個事情讓我很沒有面子。」

在親友提醒下，胡先生重新核對當初與酒店確認的婚宴菜單，並回憶婚禮當天的上菜情況，發現原本預訂的14道菜中，有七道與確認的菜單不一致。

鉑金喜悅宴會中心宴席菜單。（取材自都市現場）
鉑金喜悅宴會中心宴席菜單。（取材自都市現場）

針對菜色與預訂清單不符，鉑金喜悅·宴會中心負責人唐先生承認是酒店方面的工作失誤。他表示，胡先生當時選擇的是2599元套餐，但酒店當時同時存在新版及舊版兩套菜單，銷售人員下單時誤用了舊版本，因此導致其中六、七道菜不同。

唐先生表示，酒店發現問題後立即提出補救方案，希望彌補胡先生一家的損失與遺憾。酒店方面一度提出按照3倍價格進行賠付，並表示可以安排胡先生的親友到酒店用餐，希望透過這種方式化解不愉快。

唐先生透露，為妥善處理糾紛，酒店之後多次召開內部會議，並進一步提高賠償方案，最終將賠償金額提升至2萬元。

對於酒店提出的賠償方案，胡先生仍不予認可。他表示，婚宴菜品與當初確認的菜單有明顯差異，無法接受目前的處理方式，下一步將透過法律途徑維護自身合法權益。

涉事的鉑金喜悅宴會中心。（取材自都市現場）
涉事的鉑金喜悅宴會中心。（取材自都市現場）

精華 FAQ

  • 胡先生為兒子婚宴共支付64900元，原本確認好的14道菜中卻有7道與菜單不符。親友事後反映菜色落差大，讓他覺得很沒面子。

  • 酒店負責人表示，當時同時存在新版與舊版兩套菜單，銷售人員下單時誤用了舊版本，導致約6、7道菜與胡先生原先確認的內容不同。

  • 酒店先提出按3倍價格賠付，後來將方案提高到2萬元，並希望安排親友用餐補救；但胡先生認為差異明顯、無法接受，表示將透過法律途徑維權。

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