大三男喀納斯湖健行失聯 家屬懸賞百萬尋人 找到遺體也酬謝

新疆石河子大學大三學生王聖在喀納斯湖景區失聯。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 新疆石河子大學學生王聖前往喀納斯湖徒步後失聯逾10天，家屬花費數十萬元搜尋並懸賞100萬元尋人，現場僅找到遺留物，失聯路線也被指屬高風險禁行野路。

新疆 石河子大學大三學生王聖9月下旬前往喀納斯湖景區旅遊，原計畫徒步前往禾木村，卻在途中失去聯絡，截至10月6日已失聯十餘天。家屬自費數十萬元（人民幣，下同）展開搜尋，並發布百萬元懸賞，希望盡快找到兒子。

綜合大象新聞、紅星新聞、九派新聞等媒體報導，王聖父親王洪斌表示，王聖9月22日離開學校前往喀納斯景區，計畫走黑湖至禾木的徒步路線。23日，他曾在喀納斯退房，並與母親保持聯繫，之後便獨自踏上前往禾木的路程。三天後，家人開始無法聯繫上他，隨即向學校、景區及警方求助。

家屬表示，王聖此前沒有異常情況，失聯前仍曾與家人討論換車等事情。進山前，王聖還和民宿老闆有過聯繫，這也是外界最後一次得到有關他的消息。

由於遲遲沒有兒子的消息，王聖父母自掏腰包聘請熟悉當地地形的牧民騎馬進山，展開大範圍搜尋，前後花費數十萬元。 新疆石河子大學大三學生王聖在喀納斯湖景區失聯，家屬懸賞100萬找人。（視頻截圖）

經過搜尋，相關人員目前只在距離景區約20公里處發現王聖遺留的物品，包括背包、健行手杖及毛巾等，但始終沒有找到他的蹤影。家屬表示，警方曾到現場勘察，初步排除動物攻擊可能，現場也未發現打鬥痕跡。

由於搜尋一直沒有進展，王洪斌對外發布懸賞公告，若能找到王聖本人並確認生還，將獎勵100萬元；提供有效線索並協助找到本人，獎勵10萬元。家屬另表示，即使最終找到的是遺體 ，也將提供20萬元酬謝。

王聖失聯的徒步路線也引發外界關注。據了解，他原計畫行走的黑湖至禾木路線並非景區對外開放的正規步道，而是禁止私自穿越的野路。

這條路線在網路短片中常被呈現為風景優美的健行路線，但到了九月底十月初，氣溫直接跌到攝氏零度以下，隨時可能飄起大雪，大片的深山裡面手機完全沒有訊號，一旦迷路，求救電話根本打不出去。當地景區反覆發出提醒，勸大家不要私自闖入這條野線，但是山間小路四通八達，想要完全攔住進山的遊客並不容易。 新疆石河子大學大三學生王聖在喀納斯湖景區失聯，家屬懸賞100萬找人。（視頻截圖）