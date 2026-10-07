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曾帶偏百車困死胡同 「粵J2888T」再出遊竟獲「專屬車位」

中國新聞組／北京7日電
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「粵J2888T」抵達洛陽重渡溝景區時，景區工作人員為其量身打造了一個獨立的專屬...
「粵J2888T」抵達洛陽重渡溝景區時，景區工作人員為其量身打造了一個獨立的專屬車位。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

曾因十一假期帶偏近百輛車倒車脫困而爆紅的粵J2888T，近日自駕到河南洛陽時又獲景區用交通錐圍出專屬車位，成為網絡熱議焦點。

近日，話題「粵J2888T戰績全網可查」衝上各大社交平台熱搜榜，吸引數千萬網友圍觀。這輛掛著廣東江門牌照的白色奧迪A4L，憑藉一系列令人哭笑不得的駕駛經歷，被廣大網友戲稱為「廣東公路甲級戰犯」。而最近，當這輛傳奇座駕自駕到河南洛陽重渡溝景區時，景區官方竟然直接用交通錐為其圍出了一個「專屬車位」，進行重點保護，引發全網歡笑與追更。

「粵J2888T」的成名之戰要追溯至2024年10月的十一假期。當時，高速公路遭遇嚴重堵車，該車女性車主為了擺脫車龍，果斷決定拐入一條鄉間小路試圖抄捷徑。後方近百輛車的司機見其路線明確、果斷前行，誤以為她是熟悉地形的「本地老司機」，紛紛緊隨其後。

然而，這條小路的盡頭竟是被水泥樁封死的死胡同。在狹窄且無法掉頭的小道上，近百輛車瞬間陷於兩難境地，最終只能沿著小路集體艱難倒車數公里才重新退回主幹道。這一段「一己之力帶偏百車」的現場影片傳播開來後，車牌「粵J2888T」隨即一戰封神，成為網絡傳奇。

隨著關注度持續攀升，網友們深入挖掘出該車的更多「彪炳戰績」。據瞭解，車主提車後小剮蹭、撞石墩、衝綠化帶等小事故不斷。網友們調侃稱：「駕駛熟練度只有30%，但事故處理熟練度高達300%」，更有網傳消息稱其車輛保費因此飆升，除了司機本人，整台車的零件幾乎被換了一遍。

今年十一假期，車主再度開啟長途自駕之旅。從拉薩一路開到河南洛陽，所到之處無不引發當地車友圈的「防空預警」。

當「粵J2888T」抵達洛陽重渡溝景區時，景區工作人員「如臨大敵」，隨即搬來交通錐，在停車場內為其量身打造了一個獨立的專屬車位，將其「隔離」保護起來。景區官方隨後回應表示，是因為該車在進入景區前又差點把後方車隊帶跑偏，為了保障園區交通順暢，才特別將其「圈」起來，並幽默喊話遊客：「車已被我們控制，大家可放心遊覽！」

這起由「帶路烏龍」引發的熱點，不僅為全網帶來了歡樂，也讓車主的社交媒體帳號快速漲粉數萬。看似硬核的「戰績」背後，展示了網絡時代大眾對生活小插曲的幽默化解，也讓這趟自駕之旅成為今年假期最亮眼的一道風景。

精華 FAQ

  • 因為它在2024年10月的高速堵車中，疑似帶著後方近百輛車誤入鄉間死胡同，最後眾車只能集體倒車脫困，畫面荒誕又離奇，因而成為網絡傳奇。

  • 景區工作人員擔心它再度帶偏車隊，便用交通錐在停車場內為它圍出一個獨立車位，等於把車先「隔離」保護，並以幽默方式提醒遊客可放心遊覽。

  • 它顯示網友很容易把生活中的小失誤包裝成娛樂話題，從交通烏龍延伸到追更、漲粉與景區互動，讓原本尷尬的事件被轉化為集體玩梗的熱點。

河南

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