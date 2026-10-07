「來就是為了玩」福建動物園賣活雞餵猛獸 遊客轟殘忍 當局叫停

福建福清有動物園提供猛獸撕咬活雞表演，場面血腥暴力。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 福建福清永鴻野生動物世界在十一長假推出活雞餵虎、獅、狼項目遭批殘忍，主管機關介入後已要求停辦並改為後場操作。

福建福清永鴻野生動物世界因在十一長假期間推出「活雞投餵」猛獸項目，引發現場許多帶著孩童的遊客反映「太殘忍」，福清市自然資源和規畫局6日派員赴現場核查。涉事動物園目前已全面下架猛獸區的三處活體投餵互動項目，改為後場內部操作，不在遊客觀賞視野內展示。

澎湃新聞報導，這項爭議項目收費為一隻活雞60元人民幣，工作人員會將活雞綁上繩索伸進東北虎、獅子與狼區，藉由收放繩索讓猛獸反覆躍起撲食。在十一黃金周期間，現場不少家長目睹活雞遭猛獸撕咬掙扎的血腥場面，連忙帶著孩子快步離開。許多遊客直言殘忍，工作人員竟回應，「什麼叫殘忍，來就是為了玩啊」，並向遊客稱「餵活雞比較刺激」。

報導刊出後引起當地政府重視，這家動物園隨即停止這個付費項目。

現場工作人員透露，東北虎區每天能賣出十幾二十隻活雞，甚至因動物園自己養的雞不夠用而需向外採購。對於檢疫疑慮，管理員則強調「都是經過消毒的」。然而，園區海報一方面印著「您手中零食，是我致命毒藥」勸導購買專用飼料，一方面又以卡通圖案宣傳20元一次的萌寵互動與60元一隻的活雞投餵，形成巨大反差。

許多網友對此表達強烈不滿，認為在大量未成年人聚集的現場進行此類展示極不妥當，「這不是科普，這是血腥虐殺」、「對小孩的心理影響太糟糕了」。北京律師夏穎也指出，國家明文規定不應在遊客視線範圍內投食活體動物，此舉容易造成動物應激，不利於動物福利保障，更可能向未成年群體傳遞錯誤的野生動物保護觀念與生命認知。

公開資料顯示，福建永鴻野生動物世界為一家民營動物園，宣稱以野生動物科普教育、觀賞與展示為主。主管機關強調，該園已承認科普展示方式存在明顯短板，未來將全面下架涉事項目，以保障動物福利與公眾參觀體驗。