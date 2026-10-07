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丟球又丟人…不敵塔吉克 國足友誼賽3連敗 韋世豪肘擊對手被罰下

中國新聞組／北京7日電
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主裁判崔賢宰（左一）向中國隊球員韋世豪（右一）出示紅牌。( 新華社)
主裁判崔賢宰（左一）向中國隊球員韋世豪（右一）出示紅牌。( 新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國男足在重慶國際足球邀請賽收官戰0比1輸給塔吉克，遭遇熱身賽3連敗，韋世豪染紅、劉殿座失誤與年輕球員表現，成為賽後焦點。

重慶國際足球邀請賽6日晚間迎來收官戰，中國男足在重慶龍興足球場以0比1不敵塔吉克隊。繼首戰3比0擊敗馬爾地夫後，國足接連輸給紐西蘭巴勒斯坦及塔吉克，以1勝3負、後三場一球未進狂失九球的慘澹戰績結束本次邀請賽，遭遇熱身賽三連敗。

本場賽前，國足世界排名第94位，塔吉克排名第101位。此前交鋒中，國足六次對陣塔吉克取得4勝2平保持不敗。然而這晚，歷史紀錄被徹底改寫。

綜合澎湃新聞、北京日報等媒體報導，針對上一場0比5慘敗給巴勒斯坦的低迷狀態，主教練邵佳一本場對首發陣容進行五處大手術，劉殿座、李揚、謝文能、布尼亞明與王子銘首發登場，戰術體系也從此前的4-2-3-1變更為5-4-1，試圖用防守穩住陣腳。

上半場國足在防守端相對穩固，但也交出控球權，塔吉克控球率高達63%；雙方最具威脅的衝突發生在半場結束前，韋世豪與對方球員卡羅馬圖洛佐達發生肢體衝突，雙方各領一張黃牌，兩隊互交白卷進入中場。

易邊再戰，國足用魏震換下蔣光太，但這次調整卻釀成苦果。第53分鐘，塔吉克大禁區外斜吊門前，門將劉殿座撲救出現致命脫手失誤，哈諾諾夫抓住機會補射破門，國足0比1落後。據統計，這是中國男足自1998年以來，首次被塔吉克隊破門。

落後的國足心態徹底失衡。第58分鐘，韋世豪在無球狀態下故意抬肘揮臂擊中對手，領到第二張黃牌，兩黃變一紅被驅逐出場。面臨10打11的絕境，邵佳一連續調兵遣將，換上趙松源、楊明洋等小將。第81分鐘，17歲小將趙松源反越位成功突入禁區，可惜扣過防守後的左腳射門欠缺力量，錯失最佳扳平機會，最終0比1輸掉比賽。

賽後新聞發布會上，邵佳一全程聲音低沉，再次主動攬下所有責任：「輸了球，責任在於主教練，我不會埋怨我的隊員。作為年輕教練我會犯錯，這時候我們要安靜下來，踏實幹正確的事。」

面對外界對大批新人表現不佳的質疑，邵佳一公開為年輕隊員撐腰，稱讚趙松源、布尼亞明等小將表現讓人滿意，而面對距離2027年亞洲盃僅剩三個月的備戰壓力，國足如何總結糾錯、重新振作，已成為擺在中國足球最嚴峻課題。

精華 FAQ

  • 國足在重慶國際足球邀請賽收官戰以0比1不敵塔吉克，整體以1勝3負作收，且後3場一球未進、狂失9球，最後吞下熱身賽3連敗。

  • 韋世豪先在上半場與對手發生肢體衝突各領1黃，後又在無球狀態下抬肘擊中對方，累積2黃變1紅被罰下，讓國足在落後情況下少打一人。

  • 邵佳一賽後主動承擔責任，表示輸球主因在教練，不會怪球員，也強調要冷靜下來踏實做正確的事，並為趙松源、布尼亞明等年輕球員公開緩頰。

巴勒斯坦 紐西蘭

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