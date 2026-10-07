遊客投餵 四川宜賓江面漂滿白花花饅頭 「魚都要吃吐了」

合江門水面上浮著一層白花花的饅頭。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 四川宜賓合江門因遊客在假期大量投餵白饅頭，江面漂滿食物引發熱議，當地已表示將派員勸導，避免破壞魚類健康與生態環境。

四川宜賓合江門因金沙江與岷江匯合，加上野生魚類大量出現，成為知名觀魚打卡地。然而在今年十一假期期間，因遊客爆滿，大量向江中投餵白饅頭，導致江面上漂滿密密麻麻的白色食物。當地合江門街道辦事處與翠屏區市政園林管理中心6日回應表示，已關注到此現象並聯繫相關部門處理，將派員規勸遊客的投餵行為。

極目新聞報導，多位網友上傳的現場影片顯示，合江門水面上浮著一層白花花的饅頭。當地民眾劉女士表示，10月5日下午她路過合江門，看到「饅頭漂了一層，魚都不吃了。以前饅頭丟下去就被魚搶得吃光了，假期遊客太多了，餵魚的人多到擠都擠不進去。」她還目擊有外地遊客一次就買了25個饅頭準備餵魚；曾前往當地的遊客謝先生也坦言，過去水面僅有少量饅頭，這次影片中漂浮的數量確實過多。

這起「饅頭淹沒江面」的奇觀隨即引發網路熱議，不少網友在影片下調侃配文「吃不完，根本吃不完」，也有網友直呼「全是饅頭，魚都快吃吐了」。對此，當地居民與網友紛紛呼籲大眾應理性觀賞，切勿因過度投餵而破壞當地環境。

事實上，宜賓江域屬於四川省長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區。四川省自然保護地工作總站相關負責人先前曾指出，隨意拋撒食物會影響魚群健康與生態平衡，建議當地設置提示牌並安排志願者，提醒民眾保持距離，盡量避免隨意投餵。

宜賓市翠屏區水產漁業站站長劉曉歡此前也曾表示，長江十年禁漁效果顯著，合江門的野生魚已像公園觀賞魚一樣親人。然而，不科學的投餵會影響魚類正常生長，相關單位再度呼籲遊客應共同維護生態環境，切勿擅自投餵，更嚴禁將塑膠製品等垃圾丟入水裡。