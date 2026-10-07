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人形機器人「愛寶」賣場導購 有門市平均業績增加39%

記者潘維庭／北京7日電
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廚師與機器人「愛寶」演示炒菜。(取自上觀新聞)
廚師與機器人「愛寶」演示炒菜。(取自上觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

中國人形機器人「愛寶」進入愛仕達門市擔任導購，三天試營業帶動銷售223萬元，百家門店業績平均增長39%，但仍需持續強化零售場景能力。

中國的人形機器人是「好看頭」還是真的能幫人類分憂解勞？能在第一線服務業工作嗎？陸媒報導，9月28日起，有100台「智元靈犀X2」機器人「愛寶」陸續進入中國100家廚具品牌「愛仕達」線下門市當導購，每天營業10小時，三天試營業結束，機器人累計銷售額約223萬元（人民幣，單位下同），百家門店銷售業績平均增長39%。

上觀新聞2日稱，前幾天起，上海浦東康橋地區的一家愛仕達門市來了新店員，一台身高約1.3公尺、頭戴白色廚師帽、繫著圍裙的人形機器人「愛寶」。中國十一長假，「愛寶」繼續堅守崗位。與它搭檔的店員小陳說，不少顧客專程為機器人而來。

報導稱，面對顧客的個性化需求，這位智能導購有問必答、毫不怯場。某位主婦問愛寶，「家裡的塗層鍋舊了，想換口新的，請問選哪款比較好？」，愛寶則追問，「您家平時幾口人？喜歡爆炒還是煲湯？平時用什麼灶台？」

得知顧客一家三口、偏愛爆炒、家裡使用燃氣灶（瓦斯爐）後，「愛寶」很快給出了建議：「您看看這款純鈦炒鍋吧。」說完它轉動身體，引導顧客走向商品區域，邊走邊介紹：「這款鍋零塗層，導熱比較均勻，油少也不容易沾鍋，更適合您平時爆炒的需求。」

有60來歲的顧客詢問門市優惠，「愛寶」指指臉上的螢幕、提示顧客掃碼查看；被問及如何結帳，「愛寶」將顧客轉接給一旁的真人導購。

機器人「智元靈犀」產品線副總裁呂蘇荷表示，在實驗室和工廠，機器人面對相對可控的環境和相對固定的任務，進到零售門市後，環境、商品和顧客都在不斷變化，對機器人的軟硬體均有更高要求。

呂蘇荷列舉，在門市裡，首先機器人得「聽得清」，團隊透過升級麥克風等硬體，提高機器人的聲音採集能力，透過演算法讓機器人儘可能從複雜的背景聲中識別顧客意圖，其次得「走得穩」，依託AGILE生成式通用小腦引擎框架，靈犀X2可在門店人流擾動的情況在狹小貨架間安全行走，還能即時感知環境、自主避障，從容為顧客引路。

呂蘇荷指，「愛寶」現在的表現可能相當於一位剛入職的新人導購，還沒達到「金牌導購」水準。呂蘇荷解釋，機器人進入零售場景，不是把通用大模型直接裝進機器人大腦就足夠。不同零售業態、有各自的商品知識、服務流程和溝通方式，機器人工作前也需進行針對性的場景訓練。

她透露，接下來，雙方還將結合「愛寶」在門市的實際表現和銷售資料進行復盤（回顧檢討），並作進一步評估。她說，零售是機器人落地應用的主力場景之一，希望以愛仕達為起點，持續打磨和驗證人形機器人在真實零售場景中的能力和價值，再將成熟經驗逐步複製到更多零售業態。

智元靈犀X2機器人「愛寶」在廚具品牌「愛仕達」門市當導購，服務上門的消費者。(取...
智元靈犀X2機器人「愛寶」在廚具品牌「愛仕達」門市當導購，服務上門的消費者。(取自上觀新聞)

精華 FAQ

  • 「愛寶」被安排在中國100家愛仕達線下門市擔任導購，負責接待顧客、回答商品問題、依需求推薦鍋具，並在店內引導顧客前往商品區。

  • 根據報導，100台機器人三天試營業累計銷售額約223萬元，且100家門店的銷售業績平均增加39%，顯示其在零售場景已有初步成效。

  • 愛寶目前仍像剛入職的新手導購，結帳等流程還需真人接手。團隊接下來會依據門市表現與銷售資料復盤，持續做場景訓練與能力優化。

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