無處躲…山東女玩高空鋼索被蜂螫180針 「以為要死了」

楊女子體驗高空飛拉達時突遭蜂群攻擊，身處半空無法躲避，不斷呼救卻未獲教練救援。（取材自荔枝新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 山東淄博一名女子玩高空飛拉達時遭蜂群突襲，螫傷逾180處並昏厥休克，事後指控救援不及，景區則稱屬戶外意外，雙方仍陷賠償爭議。

山東淄博一名女子日前體驗高空「岩壁飛拉達」時，突遭蜂群攻擊，身處半空無處躲避，遭馬蜂螫傷180多處，一度昏厥休克。女子指控，事發時教練就在下方樹蔭休息，自己不斷呼救卻未獲救援；景區則稱屬戶外意外，雙方目前仍因賠償問題僵持。

據《荔枝新聞》報導，楊姓女子8月25日與3名友人到淄博「bobo谷露營地」體驗高空「岩壁飛拉達」（Via Ferrata），當時她正位於兩座山峰之間的鋼索上，距離地面有一定高度。

楊女士回憶，同行友人突然大喊有馬蜂，隨後耳邊傳來密集嗡嗡聲，「真的有蜂擁而至的感覺」。蜂群隨即發動攻擊，她全身多處被螫，卻因身處半空、身繫安全繩索，根本無處躲避，只能不斷呼救。

「每一秒鐘都比上一秒鐘要更加暈，全身乏力，沒有任何力氣……在休克之前的那一秒，我真的以為自己就是要死了。」楊女士說。

遭到攻擊期間，她因強烈反應失去意識數分鐘，直到遠處遊客大聲呼喊才醒來。她隨後咬牙繼續向前移動，直到蜂群逐漸散去。另一名遊客協助撥打電話，楊女士之後搭救護車送醫。

楊女士表示，自己被螫傷超過180處，同行3人也分別被螫傷數處至60多處。她質疑現場教練當時就在下方樹蔭休息，自己在昏厥前曾不斷大喊救命，卻沒有得到協助。一行人忍痛下山後，教練查看傷口時僅表示「沒事，抹點藥就行」，且拒絕協助叫救護車。

楊女士全身遭馬蜂螫傷180多處，蜂群攻擊時一度昏厥休克。（取材自荔枝新聞）

涉事「bobo谷露營地」工作人員回應，救護車確實由其他遊客叫來，但表示「我們也想叫，只是一個先後問題」。

對於高空路線出現大量馬蜂，工作人員解釋，戶外環境難以完全避免蜂群，「這個是戶外，不是說我們這個區域沒有馬蜂，就一定沒有」。園方排查後發現，蜂群來自園區外一處石縫，目前已聯繫專業人員清除。

目前雙方仍未達成賠償協議。景區表示，楊女士提出的誤工費、精神損失費、營養費及陪護費等項目「可以賠」，但須提供相應官方證明及醫療單據。