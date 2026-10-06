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海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

中國新聞組／北京6日電
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大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )
大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

AI摘要

文章摘要整理：

被救助的斑海豹「娜娜」二次放歸後又繞行近200公里返回長海縣，官方決定尊重其選擇，並以保護措施接住這波意外帶來的文旅流量。

在大連長海縣大長山島暴紅的斑海豹「娜娜」（中國國家一級保護野生動物），9月7日才接受第二次放歸，沒想到6天後又自行游回熟悉的大長山島海域，現身牠過去經常活動的浮橋附近。「娜娜」身上的定位裝置記錄下牠獨自游了整整200公里，似乎是想要回到人類身邊。今年十一長假，有媒體記者受邀採訪「娜娜」的故事，官方則稱不再強行送走「娜娜」。

▲ 影片來源youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

澎湃新聞報導，長海縣一位宣傳幹部致電邀請記者前往採訪。因當時記者手頭已有其他任務，未能成行。但對方並未放棄，在電話中詳細講述了海豹「娜娜」與長海縣的感人故事。據稱，「娜娜」游回來後見人就哭，把網友的眼淚都看出來了。

據報導，遼寧省大連市長海縣是該省唯一的海島縣。今年4月，被救助野化後的國家一級保護野生動物斑海豹「娜娜」在大連放歸後，沒有跟隨種群遷徙，而是留在長海縣大長山島黃金海岸。因聰明、親人、討喜，「娜娜」迅速成為網紅。

為幫助「娜娜」回歸自然，9月7日，當地將牠二次放歸海洋島東部海域。不料僅六天後，「娜娜」經皮口、廣鹿、瓜皮島游回，直線140公里、繞行近200公里，再次回到黃金海岸。長海縣表示尊重「娜娜」的選擇，不再強行將牠送走。

當地隨即劃定保護緩沖區，實施「三不准」，即不讓遊客觸摸、不投餵、不驚擾，並安排人員早晚巡灘。不少遊客也因「娜娜」專程前往長海縣，甚至有網友戲稱牠為長海縣文旅局副局長。

民宿業者龐宏宇表示，今年十一期間遊客明顯增加，部分人專程為「娜娜」而來，有遊客下車後便直奔海灘。無法到場的網友則透過直播關注牠的日常，甚至主動監督遊客的不文明行為。

長海縣當地志願者，提醒遊客和海豹「娜娜」保持安全距離。(取材自澎湃新聞)
長海縣當地志願者，提醒遊客和海豹「娜娜」保持安全距離。(取材自澎湃新聞)

面對突如其來的流量，長海縣成立由17個成員單位組成的斑海豹「娜娜」管控臨時工作組，安排相關部門配合志願者維持秩序，並設置文旅志願服務站、開通「探訪娜娜」專線，為遊客提供交通及旅遊服務。

長海縣縣長張盛族表示，當地尊重「娜娜」的選擇，「不盲目干預，不人為折騰，也不二次轉移」。長海縣文旅局局長王沖則表示，「娜娜」游回長海，至少證明當地海洋生態環境良好。對這座海島小縣而言，如何在保護野生動物的同時承接文旅流量，成為新的考題。

網紅斑海豹「娜娜」。(取材自晨視頻）
網紅斑海豹「娜娜」。(取材自晨視頻）

精華 FAQ

  • 因為牠在大連放歸後沒有跟隨種群遷徙，反而留在長海縣大長山島黃金海岸，且性格親人、表現討喜，迅速吸引遊客與網友關注。

  • 9月7日，當地把「娜娜」放歸海洋島東部海域，但6天後牠經皮口、廣鹿、瓜皮島游回，直線約140公里、繞行近200公里，再次回到黃金海岸。

  • 當地劃定保護緩衝區，落實不觸摸、不投喂、不驚擾的「三不准」，並成立17個成員單位的工作組、設志願服務站與專線，兼顧保育與旅遊秩序。

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