長城新頂流「小白貓」紅遍全球 外國網友爭相求偶遇

成為長城新頂流的小白貓。（TikTok截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 一隻常出沒長城的小白貓因慵懶可愛的身影被外國遊客拍下後在TikTok爆紅，吸引全球網友留言與分享偶遇照，掀起跨國曬貓熱潮。

千年歷史的萬里長城近日迎來全新「頂流」，吸引無數外國網友目光。10月5日，極目國際傳播中心記者在外網搜尋關鍵字時，發現首屏刷屏的竟是一隻出沒於長城上的小白貓，這隻小貓因慵懶從容地走在斑駁城牆上而被拍下影片，隨後在社群平台暴紅，展現出長城溫柔治癒的另一面。

這起走紅故事源於一名外國遊客在9月下旬的清晨偶遇，當時小白貓在城牆上慢悠悠踱步且喵聲不斷，遊客拍下影片發布至TikTok並配文「對不起，我不會說喵語」，隨即引發極大關注。影片不僅獲得百萬點讚與數千條暖心評論，世界各地的遊客也紛紛曬出自己與長城小白貓的偶遇畫面，帶動一波線上曬貓熱潮。

隨著熱度飆升，網友們驚喜發現，從2019年至2026年長達七年的時光裡，已有無數遠赴重洋的遊客在長城邂逅過這隻小可愛。牠猶如古蹟的專屬守護者，陪著歲月流轉並接待一批又一批訪客。近日相關報導分享至國內平台後，網友也紛紛共鳴刷屏，翻出自己的偶遇照片留言打卡：「是他？」、「啊，就是他！」

小白貓的可愛姿態引發全球網友熱烈討論，不少人在評論區發揮創意與幽默感。有人驚嘆留言「看到大家都說他們見過這隻貓，我猜牠應該是官方的迎賓貓」，也有網友表示「我得專程來趟中國，見見這隻小貓！」與「牠自帶中國氣質」，甚至有網友玩起語言梗，爭論這隻長城貓咪到底講的是「粵語」還是「普通話」。

成為長城新頂流的小白貓。（TikTok截圖）