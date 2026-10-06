我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

內蒙景區酒店1晚200元竟是民宅 阿爾山官方：無照經營

記者張鈺琪／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網傳的「阿爾山景區200元一晚的大酒店」影片截圖。(取自微博)
網傳的「阿爾山景區200元一晚的大酒店」影片截圖。(取自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

內蒙古阿爾山一則「200元一晚大酒店」影片引發關注，官方查明其實是民宅提供住宿，未辦執照屬無照經營，已責令停業並移送後續處置。

內蒙古阿爾山近日一段標題為「阿爾山景區200元(人民幣，以下同)一晚的大酒店」的短影音引發關注。當地市場監督管理局通報，影片拍攝地點其實是當地居民自有住宅，當事人未辦理營業執照，私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營。

阿爾山市市場監督管理局通報表示，經現場核查確認，影片拍攝地點為當地居民包某某自有住宅，當事人未辦理營業執照私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營違法行為。影片所稱「大酒店」，則是網友戲謔調侃的說法，當事人自身並未使用該名稱對外宣傳。

通報指出，這次接待對象為隨團陪同司機。入住前，該司機曾請當事人協助聯繫多家賓館、民宿，但均已無空房，因此當事人推薦自家住宅。入住前，當事人如實告知房屋設施簡陋、居住條件較差，雙方協商後，住宿費定為每人每晚100元，入住當晚並免費提供餐食。

通報提到，該場所沒有OTA（線上旅遊平台）宣傳及經營管道，未發現價格欺詐、虛假宣傳等價格違法行為。

不過，針對無照從事住宿經營的違法行為，執法人員已現場問詢取證，並依相關規定責令當事人立即停止住宿接待經營活動，同時進行普法宣傳，告知經營住宿服務須依法辦理市場主體登記，並取得公共場所衛生等法定許可後才能營業。

至於該場所環境衛生、布草保潔等相關線索，官方已移送衛生健康綜合行政執法部門處置，並將相關線索推送文旅主管部門，提醒旅行社不得安排人員入住無資質私人住宅。

精華 FAQ

  • 經當地市場監督管理局現場核查，影片拍攝地點並非酒店，而是居民包某某的自有住宅。影片中所稱「大酒店」只是網友戲謔說法，當事人並未以此名稱對外宣傳。

  • 因為當事人未辦理營業執照，卻私自對外提供住宿接待服務，已構成無照經營違法行為。執法人員已現場問詢取證，並責令其立即停止住宿經營活動。

  • 通報指出，該場所沒有透過OTA等線上平台宣傳或經營，也未發現價格欺詐、虛假宣傳等價格違法情形。住宿費為雙方協商結果，且入住當晚還免費提供餐食。

上一則

蔡天鳳碎屍案 鄺家3父子18次赴案發處 蔡母：鄺全家花女兒錢

下一則

香港深水埗10多年非法占用難題 窩仔山改造變康樂山

延伸閱讀

7小時400通求助電話…祁連縣單日10萬客 文旅局長幫鋪床

7小時400通求助電話…祁連縣單日10萬客 文旅局長幫鋪床
湖北醫院「當官掛號免費、百姓要錢」爆爭議 院方：節後處理　

湖北醫院「當官掛號免費、百姓要錢」爆爭議 院方：節後處理　
又一家5星級酒店被逼急 瀋陽萬豪推12元蓋飯外賣掀熱議

又一家5星級酒店被逼急 瀋陽萬豪推12元蓋飯外賣掀熱議
華人親測：好市多訂旅行省下數百元 還有很多隱藏福利

華人親測：好市多訂旅行省下數百元 還有很多隱藏福利

熱門新聞

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞