內蒙景區酒店1晚200元竟是民宅 阿爾山官方：無照經營

網傳的「阿爾山景區200元一晚的大酒店」影片截圖。(取自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 內蒙古阿爾山一則「200元一晚大酒店」影片引發關注，官方查明其實是民宅提供住宿，未辦執照屬無照經營，已責令停業並移送後續處置。

內蒙古阿爾山近日一段標題為「阿爾山景區200元(人民幣，以下同)一晚的大酒店」的短影音引發關注。當地市場監督管理局通報，影片拍攝地點其實是當地居民自有住宅，當事人未辦理營業執照，私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營。

阿爾山市市場監督管理局通報表示，經現場核查確認，影片拍攝地點為當地居民包某某自有住宅，當事人未辦理營業執照私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營違法行為。影片所稱「大酒店」，則是網友戲謔調侃的說法，當事人自身並未使用該名稱對外宣傳。

通報指出，這次接待對象為隨團陪同司機。入住前，該司機曾請當事人協助聯繫多家賓館、民宿，但均已無空房，因此當事人推薦自家住宅。入住前，當事人如實告知房屋設施簡陋、居住條件較差，雙方協商後，住宿費定為每人每晚100元，入住當晚並免費提供餐食。

通報提到，該場所沒有OTA（線上旅遊平台）宣傳及經營管道，未發現價格欺詐、虛假宣傳等價格違法行為。

不過，針對無照從事住宿經營的違法行為，執法人員已現場問詢取證，並依相關規定責令當事人立即停止住宿接待經營活動，同時進行普法宣傳，告知經營住宿服務須依法辦理市場主體登記，並取得公共場所衛生等法定許可後才能營業。

至於該場所環境衛生、布草保潔等相關線索，官方已移送衛生健康綜合行政執法部門處置，並將相關線索推送文旅主管部門，提醒旅行社不得安排人員入住無資質私人住宅。