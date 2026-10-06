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敲碎可可粉親手「考古」 兵馬俑巧克力紅到日本

中國新聞組╱北京6日電
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暴紅的文創巧克力。（取材自微博）
暴紅的文創巧克力。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

西安秦始皇帝陵博物院的兵馬俑考古巧克力因沉浸式玩法與創意設計，被日本遊客拍片分享後在海外社群爆紅，成為話題伴手禮。

近日，社群平台 X與微博上掀起一股「考古巧克力」風潮。一名日本遊客在參觀西安秦始皇帝陵博物院後，將購買的「兵馬俑挖掘現場巧克力」作為伴手禮送給兒子，並拍攝開箱影片上傳至社交網路，沒想到這款結合沉浸式體驗的文創甜點瞬間引爆海外網友熱議，短時間內便獲超55萬次點讚、突破660萬觀看次數，成為海外遊客眼中的「最強伴手禮」。

這款暴紅的文創巧克力並非一般形狀，而是完整復刻秦始皇兵馬俑的考古挖掘現場，產品表面覆蓋著層層如土壤般的可可粉，泥土之下則隱藏著細致雕刻的微縮兵馬俑塑像。

最令人驚艷的是其獨特玩法：隨盒附贈一柄微型小鐵錘，食客必須親自動手「鑿開」堅硬的巧克力外殼，並從深色可可粉中慢慢將兵馬俑「挖掘」出來，在享受甜蜜滋味的同時，也能體驗如同考古學家在第一線挖掘文物的樂趣。此外，產品設計還帶有「永續」巧思，敲碎的巧克力碎屑加熱融化後，還能利用附帶的模具做成兵馬俑棒棒糖。

日本網友對此紛紛留言表達驚嘆：「中國絕對在花哨消費品大戰中獲勝了！」、「簡直太有創意，去西安一定要買 100 個回來」、「本來對古蹟沒興趣，但看到這個紀念品讓人超想去體驗」。

消息傳回國內後，同樣引發熱烈討論，許多在地網友笑稱：「身為在地人居然不知道有這種神仙文創」、「河南省博等其他文創大戶要感受壓力了」。

近年來，西安各大博物館持續在文創市場發力，從「俑氣雪糕」、虎符餅乾到小雁塔巧克力，逐漸形成「用舌尖品味古蹟」的特色IP矩陣。此次日本遊客的自主分享，不僅展現傳統歷史文化與現代潮玩消費結合的強大魅力，更透過兼具互動性與趣味性的產品設計，成功打破文化隔閡，讓千年的秦漢風采以極具親和力的方式走向國際。

精華 FAQ

  • 因日本遊客將開箱影片上傳到社群平台後，引發大量轉傳與討論，累積超55萬次點讚、660萬次觀看，創意與互動感讓它成為熱門話題。

  • 它仿照兵馬俑考古挖掘現場設計，外層覆蓋可可粉並附小鐵錘，食客要親手敲開外殼、挖出微縮兵馬俑，還能把碎屑再做成棒棒糖。

  • 西安博物館近年持續推出俑氣雪糕、虎符餅乾等文創商品，形成以古蹟為主題的特色IP，並透過有趣互動把傳統文化推向國際市場。

日本 巧克力

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