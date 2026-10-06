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單手騎、蛇行、炸街 重慶「落地簽」摩托旅拍要整治了

中國新聞組╱北京6日電
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重慶南濱路近日有「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。(視頻截圖)
重慶南濱路近日有「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

重慶南濱路摩托車商拍因單手騎乘、占道蛇行及炸街擾民等問題引發關注，當地已聯合多部門展開整治並加強執法。

重慶南濱路近日有「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。據央視記者實地走訪發現，部分騎手拍攝時單手操控、回身與乘客互動，甚至與跟拍摩托車在直行車道上蛇形穿行。當地5日通報，已會同公安交管、城管、文旅、商務等部門整治違規問題。

央視新聞報導，記者在國慶假期期間走訪重慶南濱路慈雲寺至長江之眼區段時發現，現場聚集大量商拍摩托車，拍攝過程中，後座乘客雙手脫離車把、身體向後仰靠，騎手則單手操控車輛並回身與乘客互動；一旁跟拍摩托車上的拍攝人員，也以單手握把、另一手錄影。

報導提到，部分車手會將摩托車停放在機動車道內進行拍攝前的動作排練；正式拍攝後，為追求畫面效果，車手與跟拍人員會駕駛兩輛摩托車在直行車道上蛇形穿行、反覆擺動車身。

此外，該路段鄰近居民小區，附近居民也反映，商拍行為對日常生活造成困擾。

報導查詢發現，南濱路相關路段每晚10時至隔天上午6時限制兩輪摩托車通行，但有商拍銷售人員表示，限行時段仍可騎摩托車拍攝。

針對重慶摩托車商拍「落地簽」項目存在騎手脫把、占道、炸街、在直行車道上蛇形穿行等隱患，南濱經濟帶建設發展中心5日表示，已會同公安交管、城管、文旅、商務等部門，對其中存在的違規問題立行立改，持續重點整治交通違法、占道經營、噪音擾民等突出問題，並稱將努力營造「安全、有序、文明的環境」。

當地公安交管部門也表示，已關注到該路段摩托車商拍存在的安全隱患，將加大巡邏執法力度，對摩托車手脫把行駛、占用多條車道等違法行為依法查處。

重慶南濱路近日有「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。畫面中後座乘客拍攝時雙手離開車...
重慶南濱路近日有「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。畫面中後座乘客拍攝時雙手離開車把。(取材自央視新聞)

重慶南濱路近日有「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。(視頻截圖)
重慶南濱路近日有「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 報導指出，拍攝時有騎手單手操控、回身與乘客互動，跟拍摩托也一手騎車一手錄影，甚至在直行車道上蛇形穿行，安全風險相當明顯。

  • 由於商拍車輛頻繁聚集、拍攝動作誇張且伴隨噪音，附近居民反映日常生活受到干擾，主要問題包括占道經營、噪音擾民與交通秩序受影響。

  • 南濱經濟帶建設發展中心表示，已會同公安交管、城管、文旅、商務等部門立行立改，重點整治交通違法、占道經營與噪音擾民，交管也將加強巡邏查處。

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