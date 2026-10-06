能源化工大漲 中國大宗商品價格創新高

AI摘要 文章摘要整理： 9月份中國大宗商品價格指數升至137.6點，創4年半新高，能源、化工領漲，部分商品供應偏緊與需求改善共同推升價格。

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，9月份中國大宗商品價格指數為137.6點，環比上漲4.1%，同比上漲22.9%，創四年半新高。

中新社報導，分商品看，在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，價格環比上漲的大宗商品有38種。其中，甲醇、乙二醇和焦炭漲幅居前，環比分別上漲39.5%、24.8%和20.4%。

分行業看，受國際原油價格上漲，部分產品供應偏緊，以及生產成本上升等因素影響，能源、化工價格指數大幅走高，環比分別上漲14.8%和13.7%。

隨著進入傳統生產建設旺季，產業轉型升級加快，以及製造業和建築施工需求改善，有色、黑色系和礦產價格指數環比分別上漲1.6%、0.5%和0.3%。

中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會副會長周旭表示，9月份，中國大宗商品價格指數明顯上漲，既有傳統生產旺季到來、國內外市場需求改善形成的支撐，也有國際市場價格擾動、部分商品供應偏緊帶來的成本推動。當前外部輸入性風險依然較高，部分行業原材料價格上漲較快，向下游傳導不暢，企業生產經營壓力有所加大。

周旭指出，鞏固大宗商品市場平穩向好運行基礎，仍需加強重點大宗商品市場運行監測和風險防範，穩定重要能源資源供應，加快推動產業鏈上下游建立風險共擔、利益共享的組織模式和新型利益聯結機制，增強風險甄別化解能力，進一步釋放經濟增長內生動力。